越南味丹 打造產線一條龍

越南味丹VEDAN，在越南是味精第一大廠。味丹1991年到越南設廠，從相對落後的聯外道路、進入味丹位於同奈隆城縣福泰社（巴地頭頓省交界）的廠區，眼前佔地120公頃的寬闊廠房，整齊有序。

辦公大樓、澱粉糖漿廠、味精廠、變性澱粉廠、酸鹼廠、汽電共生發電廠、PGA廠、有機固肥廠、先進的廢水處理系統、味丹福泰專用碼頭以及行政、生活、教育等設施，獨立成局。年產味精15萬噸，產能為越南第一，為東協領導品牌。

集團策略長謝朝煌指出，綜合味丹屹立越南近三十年的關鍵有下：第一，味丹進入越南時間早、為先發品牌。其次為建立一條龍的生產製造優勢，在發展過程中經由垂直、水平整合，使產品供應組合多元，創造營收擴張的空間。多年來不但站穩越南市場，且兼具外銷競爭優勢。味精內外銷占比各半，外銷以日本居首，約25％；美國、東協各占比8％。

廠區內有國際級自用碼頭

當時國際同業大廠多著眼於泰國、馬來西亞等東協前段班，味丹是第一家挾成熟技術投資越南的食品大廠。不論土地、租稅優惠等都受到中央政府專案待遇，如120公頃的土地面積、電廠執照、50年優惠稅率等。

由於越南久經戰亂，基礎設施付之闕如，而味精生產為微生物發酵，需要電力，為解決電力供應、建立自用汽電共生發電廠；聯外交通困難，仿照台灣經驗工廠設在緊臨台中港的沙鹿，在越南廠區內建立國際級自用碼頭、解決運輸問題。儘管投資大，起頭難，但起始的長遠視野，卻也奠定味「一條龍」的成本競爭優勢。

東協最大發酵設施，建構垂直水平產品組合；台商特有的靈活、彈性、因地制宜的經營能力，也在越南味丹充分展現。為維持原料品質與供應量，一開始味丹與當地合作改良木薯品種提昇經濟價值，於不同地區設置初階澱粉加工廠，並在越南廠成立澱粉研究中心，成為越南最大變性澱粉廠商。

味丹在開發樹薯澱粉的過程中，分別發展出變性澱粉、鹽酸蘇打等多用途產品。前者可以廣泛用於造紙、紡織、食品等產業；後者可以自用，也可銷售給啤酒廠、金屬加工廠、水產加工業等。隨著台商、外資的產業進駐越南，在供應鏈未曾齊備的情形下，前述兩項味丹的「衍生性產品」，提供相關產業就地取材的便利，也成為味精以外重要產線；目前佔味丹越南營收比重逾35％、一億多美元。

尤其是中美貿易戰後，外資製造業投資越南增加，再加上當地廠商擴充產能，所以鹽酸蘇打銷售需求增加；目前味丹越南正在擴充產能。發酵完的廢水殘存酵母液，因具營養成分，可回收做成有機肥料、飼料販售，落實公司環保政策。多元的產品組合，不但增加營收、也有助於突破近年來味精市場因成熟而出現的成長侷限。

文／刁曼蓬