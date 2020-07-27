宏全的祕密武器→廠中廠

台灣飲料包材大廠—宏全國際南向成績彪炳，其位於東協五國六廠的子公司加總2018年營收金額達46億1,106.8萬元、稅後淨利3億1,796.4億元，其中越南宏全純益率更高達11.56%。

成立於1969年的宏全國際，為生產各式瓶蓋、PET瓶／胚、標籤、飲料充填等專業大廠。早於1984年即因技術本位，取得可口可樂、百事可樂及七喜等國際飲料公司的鋁製瓶蓋及標籤合格認證；為我國首家榮獲國際飲料公司授權認證的瓶蓋專業製造廠商。半世紀以來、扎根技術、緊隨客戶發展腳步，從台灣走向區域，迎向國際。目前宏全在全球10國、46個生產基地、4,500名員工、2019年集團合併營業額為215億元，執亞洲瓶蓋、PET瓶／胚等，飲料包材市場之牛耳。

營運模式 已變身為製造服務業

宏全於2001年上市，經由壯大資本、營運模式擴展，由製造業發展為製造服務業，並與國內飲料大廠發展出In－House駐廠生產的「廠中廠」策略夥伴營運模式，省卻自身建廠土地廠房支出，包材運輸、倉儲、備貨等成本，以及客戶斷貨風險與品質控管等。

In－House「廠中廠」衍伸至飲料充填代工服務，因直接在客戶工廠內設置飲料包材與充填生產線，不論成本、品質，在溝通聯繫上更為便捷。其所建立「零距離」的服務，也成為這次肺炎疫情期間、不受斷鏈影響、持續生產的關鍵。

而In－House「廠中廠」營運模式，亦是宏全南向布局迅捷、營收跨步成長的祕密武器。

宏全在東南亞6個國家、22個生產據點，含11個In－House「廠中廠」。宏全初期皆是跟著客戶前行，落地扎根後，隨即開始開發當地及國際飲料品牌大廠業務。如Coca Cola、

Pepsi、ICHITAN、OISHI、Suntory、Indofood、Oasis、Sosro等。目前泰國、越南、印尼等皆為當地前三大飲料包材廠。

由於東南亞布局成長快速、年成長率20～30%，2019年營收逾新台幣60億元，佔集團28.03%；稅後淨利5.8億，佔集團39.3%、緊追大中華地區。由於「中國大陸冬季長達4個月，東南亞終年夏季，沒有寒冬；加上人口紅利，未來發展會超越大中華市場，後來居上。」宏全集團總裁曹世忠預估。

在布局全球同時，宏全以台灣為技術、生產、運營的核心；持續拉高在台灣的製造及生產技術。在台中設有三座無菌飲料廠OEM代工，以及光泉嘉義、統一瑞芳、可口可樂桃園等三處「廠中廠」協作。台灣地區營業總額新台幣85億元，仍為集團旗艦。

勇於創新 拉高與客戶的合作

培養國際化經營人才，勇於投資、創新，是宏全向外擴張的利器。目前10個國家地區宏全海外CEO、生產主管皆是集團內養成。

勇於投資在最新穎的技術、製程，為宏全集團成長動能，集團有高達近百項專利的技術創新。尤其是目前受大陸市場歡迎、印在瓶蓋內部的二維碼QR Code，成為產品的生產履歷、食安、營運、客戶、市場推廣等多面向結合大數據應用。在手機為支付系統的市場趨勢下，成為宏全與當地飲料大廠客戶緊密結合的連接器。「投資是向上成長提升的壓力；不投資是向下沉淪的壓力；維持現狀猶若溫水煮青蛙，是等待被淘汰的壓力。」推動宏全向外擴張不遺餘力的集團總裁曹世忠如是說。

文／刁曼蓬