台商覓商機 經部搭橋梁

近年來東南亞市場蓬勃發展,東協國家崛起,蔡政府訂出「新南向政策」,在中美貿易戰及新冠肺炎雙重影響下,台商積極將大陸的生產基地移回台灣,或將部分產線移往東南亞,配合此一調整,新南向政策以投資帶動貿易的策略更顯重要。與此同時,政府也在教育、醫療健檢、觀光、投資等面向,全方位協助台商布局印太地區,深化雙邊人才流動,達成「以人為本」的永續新夥伴關係。

據經貿談判辦公室(OTN)提供的資料顯示,新南向政策主要包含五大旗艦計畫及三大潛力領域。五大旗艦計畫包括:區域農業將與新南向國家辦理農業合作並建立農業技術合作機制,推銷台灣種子種苗、技術套組、設備等;醫衛合作將增加台灣醫衛產業出口,強化境外防疫;產業人才上,開辦新南向人才儲備專班,規劃國際貿易實務、當地市場語言及文化等課程;產業創新合作從「5+2」產業創新計畫出發,制訂與各國互利合作的產業供應鏈夥伴關係;建立民間及青年交流平台。

三大潛力領域則是指協助業者運用跨境電商搭配實體通路拓銷;透過觀光發展行動計畫綱領,吸引新南向國家旅客來台觀光,並加速推動免簽,減少簽證障礙;建立爭取新南向公共工程標案模式,擬訂長期紮根計畫等。

OTN指出,東協、南亞及紐澳等國所處地域遼闊,發展程度、文化、習俗、法規制度差異甚大,要促進雙向投資及貿易,擴大經濟合作動能,必須加強區域內不同市場的連結。因此,投資軟硬體基礎設施,加強區域市場連結,是和東協、南亞及紐澳等國家合作的關鍵,也擁有龐大商機。

台灣與東協國家簽署雙邊投資協定最新進度: ◎ 菲律賓、印度、越南已陸續更新協定並生效。

◎ 新加坡及紐西蘭,已有自由貿易協定(FTA)。

◎ 印尼、泰國及馬來西亞等國,正積極洽談,時機成熟會陸續公布。



經濟部官員表示,未來須依台灣本身的條件,積極爭取參與這些地區的基礎建設,並運用台灣資通訊軟體的技術優勢,推動和東協、南亞及紐澳等國家的網路連結。至今年第一季統計資料顯示,核准(備)對新南向國家投資件數有49件,投(增)資金額計3.28億美元;核准新南向國家來台投資件數為158件,投(增)資金額計9,324萬美元。另至3月底,上市、上櫃及登錄興櫃外國公司,主要營運地在新南向國家的公司,分別有9家、14家及1家。

由於2018年起,中美貿易紛爭升級,引發的貿易戰波及全球供應鏈,連帶台商也受傷,開始進行生產線調整,其中東南亞是許多台商的首選。政府也發現,對於新南向國家的發展,台商反應最多的,是有無簽訂雙邊投資保障協定(BIA)。經濟部對此表示,持續與新南向國家洽談,其中菲律賓2017年完成更新,印度及越南則分別在2019及2020年更新協定並生效。

至於新加坡及紐西蘭,已有涵蓋範圍更廣的自由貿易協定(FTA),2014年已實施,雙邊經貿往來順暢。另在印尼、泰國及馬來西亞等國,經濟部強調正在積極洽談,時機成熟會陸續對外公布並完成更新協定。

文/馮建棨