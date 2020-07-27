曾志成：行銷數位化 出口再進化

新南向不再只是資通訊、機器設備、紡織等硬實力出口展現，經濟部國際貿易局透過商業發展研究院（簡稱商研院）執行「新南向市場創新行銷開發計畫」，今年邁向第二年，本計畫以市場商情為基礎，運用出口輔導與創新行銷，以民生消費品領軍的「新南向×新商機」現已成功在東協、印度市場萌芽茁壯，樹立台灣產業出口新標竿。

海外創意策展 創造產品話題

今年新南向市場創新行銷開發計畫有七大專案，分別是印度節能建築專案、泰國飯店暨餐飲業設備用品專案（HORECA）、越南健康保健專案，針對目標市場耐久品、半成品之商業通路特性與需求，推動跨產業群聚輔導與價值鏈整合；另有泰國、印度海外創意策展專案，針對東協及印度數位原生世代消費者打造數位化創新行銷推動方案，以及菲律賓、越南境內體驗行銷專案，透過沉浸式內容行銷在目標市場創造網路話題及台灣產品熱潮。

值得一提的是，本計畫特別搜羅東協、印度市場受消費者與買主青睞的台灣產品，並將其細分成八大類，時下消費者偏好的發燒商品全搜羅於「Wow! Taiwan Project」策展官網

（https://www.wowtaiwan.org/）。作為計 畫主持人，也是商研院行銷與消費行為研究所所長曾志成指出，「Wow! Taiwan Project」策展網站透過數位行銷，向東協、印度買主、網路意見領袖（KOL）、消費者全方位推播，「這只是起步，未來這一創新的台灣選品策展，將持續網羅更多台灣嚴選好物，並以更接地氣的事件行銷與數位行銷，向更多潛在買主 推播」，新增約100家業者產品與品牌。

結合台灣形象 嚴選台灣好物

「要與當地受眾溝通，自然得用當地聽得懂的語言、能夠接受的方式！」曾志成所長指出本計畫重點在於「創新行銷」四字。這要歸因於東協、印度市場數位浪潮，愈來愈多東協消費者跳過電腦，直接改以手機進行社交溝通、訊息搜尋，甚至進行販售與購買等商業行為。

為因應目標市場數位行為的改變，商研院行銷所重塑推動策略，以「行銷模式數位化」、 「出口模式再進化」兩大策略主軸，輔以跨產業整合，將出口產品結合台灣形象，趁勢將各種「台灣嚴選好物」推廣出去。

商研院行銷與消費行為研究所所長曾志成 文／商研院