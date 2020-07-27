廖燦昌：公股行庫南向 第一要角

第一銀行是推動「新南向政策」最具指標性的公股行庫，已在九國設有據點(其中八處位於東協)。第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌表示，為協助廠商開發南向市場，將持續尋找適合的併購對象，主要鎖定泰國、印尼、馬來西亞三國。

廖燦昌強調，海外併購對象須具有一定的規模，且持有的股權要能有一定的指派權力，機會可遇不可求，因此在東南亞的布局，會以靈活多元方式進行，包含分行、支行、辦事處。

統計一銀目前「新南向政策」國家設有的據點，包含七家海外分行、九家支行、三家代表辦事處，如以看東協十國觀察，除馬來西亞、汶萊之外，已於八國設有據點。從經營績效來看，2019年一銀海外（含OBU在內）據點總獲利達102億元，占全行獲利比重達44.90％，以歐美、新南向及大中華三地區為主要獲利來源，海外業務為銀行獲利帶來穩定成長動能。

柬埔寨據點 獲利快速成長

在新南向中表現最佳的據點就在柬埔寨，近幾年來獲利快速成長，2019年為海外分行獲利第二名，僅次於常勝軍的香港分行。廖燦昌強調，香港去年起面臨眾多問題，存款出現減

少跡象，放款也可能趨緩，估計最快今年內，柬埔寨分行獲利可追平香港，2021年更有機會擠下香港，登上獲利王位置。

未來的布局，一銀將就尚未有據點的馬來西亞，或僅有代表人辦事處的泰國、緬甸、印尼等國，爭取升格分行或持續找尋合適的併購標的，加速朝海外獲利含OBU（國際金融業務

分行）佔全行比重50％的目標邁進。

廖燦昌還強調，東南亞擁有豐沛的天然資源與龐大人口紅利，年輕中產階級的消費潛力逐年攀升，經濟成長遠高於全球平均表現強勁，又擁有歐美提供稅負優惠、勞動人口工資低等優勢，吸引台商及跨國企業進駐，潛藏龐大金融商機。

除了支援台商之外，一銀各分行積極開發在地的客戶，以柬埔寨分行來看，因為是最早進入的台資銀行，目前擁有十個營運據點，業務服務多元發展，逐漸轉型為區域性綜合服務，為當地台資銀行首例。而鎖定在地客群可以擺脫削價競爭，目前金邊分支行柬籍客戶比重逾八成，前五月獲利逾1,500萬美元，在地化經營成效顯著。

儲備人員 須會第二外語能力

廖燦昌強調，東南亞地區分行已是一銀獲利重要來源，前五月的存款、放款、獲利，較2019年同期分別成長14％、4％、30％。將持續依各國國情及經營情況，發展符合當地的在地化策略，參考金邊分行的前例，使在地化成效擴及全海外分行。

為提升海外人員的戰力，儲備人員除參加英語訓練，也提供選修越南語、緬甸語等第二外語課程，建立外派人員在地化行銷及社交溝通能力；另一方面，一銀針對來台讀書的東南亞國家學生，推動建教合作，適合者也提供海外分行的工作機會，讓他們回到母國時可以就地發揮。

專訪／第一金控董事長廖燦昌 文／孫彬訓