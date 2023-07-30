製造業景氣再回落? 中國7月PMI恐續降

中國經濟成長增速放緩，在房地產、製造業及青年就業率方面，都出現低迷不振的現象。中國統計局預計明天將發布【7月製造業指數PMI】，市場預測7月數值，將較上個月下滑，意味著製造業景氣水平可能再回落。中國網路媒體：「正值畢業季，網上有一個新名詞叫全職兒女。裸辭在家後，父母每個月給他開(人民幣)4000元的工資，而他要做的就是每天陪父母買菜、做飯。」

年輕人回老家領父母給的薪水，盡陪伴孝道，”全職兒女”一詞在中國掀起流行話題，更象徵社會失業大潮下的窘況！中國嚴峻的就業情勢，不光失業率創21.3%歷史新高。從房地產、製造業到科技業景氣都還處於疲軟狀態，經濟學家也呼籲制訂力度更大的經濟刺激計畫。

東亞經濟分析師Nupur Gupta：「(貨幣調整)可能不足以讓中國經濟真正反彈。青年失業率高達20%以上，和消費者的消費性增長正在下降，我們確實需要更多財政政策來真正起到支持作用，支撐目前整體經濟。」

出口增速回落明顯，中國相關企業處於去庫存階段。從6月中國製造業指數PMI依舊在榮枯線50以下來看，官方31號將發布7月PMI指數，市場預測數值將較上月的49，減少0.2個百分點來到48.8，意味著製造業景氣水平可能再回落。而儘管中國經濟感受到減速跡象，但上市公司配息數額創下歷史新高。

中國新聞台主播：「2022年股票市場共有3446家上市公司，擬實施現金分紅，占全(中國)市場上市公司總數量的67%。」

中國上市公司協會最新數據顯示，Ａ股超過3千家上市公司2022年平均配息率為34.12%，發放現金分紅首次突破人民幣2兆元，約新台幣8.8兆元，顯示2022年在中國大解封下，帶動企業爆發式成長動能。不過市場關注，如今面對成長增速放緩，中國經濟前景仍充滿挑戰。（／綜合報導）

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