東京迪士尼再漲價 10月起成人票破萬日幣

端午連假去哪玩，不少人瘋出國，但未來計畫前往東京迪士尼的旅客注意！繼大阪環球影城公布8月起調漲票價後，東方樂園公司也宣布，10月1號起，東京迪士尼陸地與海洋一日券門票價格都要調整，成人首次突破一萬日圓來到10,900日圓，約新台幣2,340元。灰姑娘仙杜瑞拉乘坐華麗馬車與遊客們開心揮手，緊隨其後還有王子以及神仙教母，大家來到東京迪士尼樂園，一定不會錯過這夜間遊行節目，不過注意了，以後想入園得要掏更多錢，因為東方樂園公司宣布10/1起，迪士尼陸地還有海洋樂園的一日券門票價格都將調漲。

日本媒體：「一日護照的價格首次超過1萬日圓，東京迪士尼度假區將於10月1日起，放寬門票可變價格範圍，目前最貴的是成人9,400日圓，之後將改為10,900日圓。」

根據東京迪士尼官網，除了成人票最高價格拉高到10,900日圓，約新台幣2,340元，國中生和高中生的最高票價，也從7,800日圓提高到9,000日圓，不過幼兒和小學生則維持5,600日圓不變。

東京迪士尼員工：「我們的目的是讓平日、周末還有節日，進園人數較平均因此有不同售價。」

日本旅遊YouTuber：「10月14日、21日還有28日都是周六，票價是10,900日圓，我覺得以後周六10,900日圓幾乎是確定了。」

會有不同的定價是因為，東京迪士尼的門票從2021年3月開始改為價格浮動制，依據平日、假日或是節日，前來遊客的人數決定票價，遇到旺季門票愈貴，為的是控制入園人潮。

從16公尺高斜坡俯衝，大片水花濺起，夏天玩超消暑，如果是計畫明年去日本的旅客，日本政府財務省與日本央行已經開始協調，最快明年7月正式發行新版紙鈔，因此未來換鈔可以多加留意。（黃友柔、邱文傑／綜合報導）

延伸閱讀

瓦格納首腦控俄軍空襲兵營 反被控煽動叛變

槓桿期貨比特幣ETF將上線 BTC衝逾1年新高