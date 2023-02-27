直擊MWC！小米新機旗艦價 直逼蘋果、三星

手機市場在2022年，衰退到十年低谷，但走過最壞情況後，品牌廠特別是中國品牌，積極的想要強勢回歸！像是小米、OPPO、榮耀等，今年都回歸MWC展場，其中小米更在展前舉辦新機發表會，旗艦款找來產業大咖合作站台，但定價直逼蘋果三星，消費者是否能接受？除了搶旗艦款，針對特定消費族群，又有哪些妙招搶客？請看我們來自西班牙巴塞隆納的跨海直擊！今年的CES才剛剛結束，轉眼之間 MWC西班牙巴塞隆納的世界行動通訊大會，又來到眼前了，而這不只是國際大廠的伸展台，當然對於國境才剛剛解封的中國廠商來說，更是不一樣！而中國的手機一哥小米，就選在巴塞隆納國際會議中心，展前來舉辦小米13系列的國際版發表會，要搶佔市場！

來自全球的媒體齊聚一堂，連忠實「米粉」都發召集令，因為這一役對小米來說，自有其重要意義！不同於以往大多為技術研討，小米今年可說是首次在MWC上發布新款手機產品，更是這回大展，少數在展前就先獨立舉辦發表會的廠商，畢竟要扭轉近幾年規模不斷縮水的手機市場，中國競業又不斷追趕狀況下，發布國際版的氣勢不能輸，更在小米13系列加入生力軍。

巴塞隆納特派記者朱思翰：「 全新亮相的小米13 Lite，他不僅是顏色粉嫩粉嫩的比較Lite，重量也比較輕，當然他所鎖定的是一些像是直播主，短影音，或者是社群的使用族群，所以他在正面的部分可以看到，原本的單鏡頭打孔設計，變成了藥丸型的部分，而且在包括提詞追焦上，都有針對相關的使用族群來做優化。」

實用有趣的功能，還有AI智慧廣角切換，自拍相機會辨識，畫面中的人數以及距離，自動調整視野並放大或縮小，以減少自拍時畫面變形的狀況，價格定位也在500歐元以下，約台幣一萬六有找的中階手機，只不過要打國際盃，旗艦機款仍是不可或缺主力。

國際版的小米13及13 Pro，依舊是強打攝影功能，找來國際攝影大師背書，配備徠卡聯合研發的鏡頭，追焦、夜拍都有一定水準．還能選擇「徠卡經典」或是「徠卡生動」兩種攝影風格，發表會上更有合作夥伴，高通、谷歌等高層都來站台。

巴塞隆納特派記者朱思翰：「 小米在這次MWC上所發表的小米13，還有13 Pro的國際版本，其實在外觀還有設計上，都和先前在中國發表的差不太多，包括後頭的徠卡鏡頭模組，以及他的超窄邊框 外型設計，甚至是裡頭的驍龍8 Gen 2這樣一張晶片，所以說其實效能不會有太大差異，不過在售價上，卻是有很大的變化！」

以13 Pro為例，去年在中國發表時，售價訂在4,999人民幣起，換算新台幣約22,000元，但國際版卻是1,299歐元起跳，合台幣超過4萬多元，價格幾乎就要翻倍，雖說在台上市時程與價格，要到3/1後才有進一步消息，但定價直逼三星蘋果的策略，是否會影響小米高CP值的招牌？

現場有來自義大利的部落客就分析，認為小米定價策略是正確的！「 甚至如果我是小米，我可能不會考慮同時推出Lite的版本，因為高階旗艦版和三星比，不論是S23還是其他型號，我認為小米通通能完勝。」

另一位在西班牙的手機經銷商則指出：「價格和其他國家相比，確實是比較高一點，但我認為你要買旗艦機，本來就要相對旗艦的價格。而以小米的狀況而言，旗艦款都融入了高階技術，包括相機、處理器、電池等等，所以價格高了，但我認為確實有其價值。」

除了系列手機，小米也同步推出無線藍芽耳機，智慧手錶與新款電動滑板車，至於其他中國品牌廠，榮耀早一步公布MWC上要發布Magic 5系列手機，喊出超越銀河系的口號，明顯要搶三星Galaxy高階市場。OPPO也以折疊機，以及自研晶片為主角，realme則強調秒級滿充，快速充電就是王道！都能看出中國品牌在疫後，朝旗艦價位及明確客群，雙軌並進搶市佔的行銷策略。

今年的MWC不只是中國廠商，在解封之後的國際回歸秀，在景氣陷入陰霾之際，台灣廠商也是傾巢而出拚經濟，以大家熟知的品牌部分，包括像是IC設計的聯發科，元宇宙的宏達電，PC部分則是有像是技嘉 華碩，分別在伺服器，以及網通領域來做布局，當然還有台灣的三大電信巨頭，這一次是高層親自來出馬，舉例來說中華電信的總經理郭水義、遠傳電信的總經理井琪，以及第一次親自來到MWC的台灣大哥大董事長蔡明忠，他們偕同台灣的網通廠，全方位的布局以及交流！（朱思翰、顏連凱／巴塞隆納採訪）

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