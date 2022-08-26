商用PC慘 戴爾轉悲觀下調全年財測

從英特爾到聯想，這些科技巨頭都預期，通膨讓消費力疲軟，PC銷售表現會在今年放緩。戴爾最新公布財報，數字確實不如華爾街預期。營運長坦言，公司經營挑戰日益升高，也下修全年財測，一改上一季的樂觀展望。筆電鍵盤翻轉180度，變身平板操作自如，平板、筆電、桌機效能功能不斷升級，不過實際銷售顯示，商用PC需求卻是呈現下滑。攤開戴爾公布的第二季財報，雖然營收264.3億美元，高於去年同期的241.9億，但單論獲利卻年減2成，每股盈餘來到1.68元，讓戴爾原本的樂觀展望大轉彎。

戴爾共同營運長Jeff Clarke：「自從5月底談過之後，我們對2023年度下半年，需求環境的看法改變，需求放緩 延遲了購買，尤其是在客戶解決方案事業群（CSG），經歷過上季，我們看到PC需求下降，較高的平均售價，部分彌補了數量下滑。」

PC銷售1550萬美元，雖然比去年同期高出9%，卻不如分析師預期，財報一出，戴爾盤後股價一度重挫將近9%，最後隨大盤收高2.75%，收在47.90美元。

戴爾共同營運長Jeff Clarke：「第2季和下半年的總體經濟，情勢變得更具挑戰性，由於不確定性，顧客更謹慎看待需求，我們已經迅速透過降低庫存，並減少支出來因應。」

戴爾營運長明顯感受到，進入第三季之後，消費者更傾向把錢花在刀口上，公司經營挑戰日益升高，同時下修全年財測降到持平到2%、EPS 9%，遠低於先前預測的營收增幅6%、EPS12%，加上今年來美元升值，侵蝕科技巨頭的利潤，都凸顯出科技業當前所遭遇的挑戰。（高昱晴、顏連凱／綜合報導）

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