年底通膨率預估飆破90%！失落近一世紀 阿根廷為何在哭泣？

＂Think 9% Inflation Is Bad? Try 90%.（通膨率9%很糟嗎？試試90%）＂－紐約時報

美國今年CPI年增率一度飆上40年新高9.1%，讓美國民眾叫苦連天，為此聯準會今年已「超鷹派」升息9碼，導致全球股市跌到臉色發青。不過，你能想像，拉丁美洲的阿根廷現在正面臨更瘋狂的失控物價，通膨率飆升至「71%」，創20年新高，逼得阿根廷央行連續採取「暴力升息」，兩周內二度出手大升800、950個基點，合計狂升1750個基點，也就是70碼！

曾經是全球富豪國 阿根廷現卻失去物價概念

貧窮率高達4成的阿根廷，其實過去靠著穀物與肉類出口，曾經是全世界最有錢的國家之一，上個世紀初期人均GDP更超越歐洲多數國家，但隨著民粹主義政權的崛起，頻繁的政變伴隨著「國企私有化」等失誤的政策，阿根廷經濟迅速衰敗，甚至罕見的從「已開發國家」倒退回「開發中國家」。

而根據世界銀行資料，阿根廷作為拉丁美洲第三大經濟體，2021年GDP總值4914.9億美元（最大經濟體巴西1.6兆美元），經濟卻長期陷入「停滯性通膨」，過去5年每年通膨率都超過30%。經濟學家將其歸咎於民粹政府為鞏固政權，推出「過於慷慨」的社會支出，稽徵稅務卻成效不彰，導致政府入不敷出，只能不斷印鈔弭平財政赤字。

2022年烏俄戰爭爆發加上全球供應鏈危機，阿根廷大量物資出現短缺，糧食、燃油價格高漲，全球前30大經濟體當中，土耳其通膨率高達近80%，排名第一，接下來就是阿根廷，且專家預估，如果情況繼續失控，阿根廷年底通膨率將超過90%、甚至逼近100%，緊追在敘利亞、蘇丹等政局動盪的國家之後。

通膨瘋漲，也讓阿根廷披索的價值越來越薄，今天可以買到一顆麵包的錢，可能明天就不夠用了，阿根廷人出現「一拿到披索就花掉」的奇特現象，只因為快點將披索換成美元或是物資，才能最大限度發揮資產價值，讓《紐約時報》直言阿根廷人已經沒有物價概念。

阿根廷民眾本身擠兌美元，加上聯準會升息造成美元強勢，披索越來越不值錢之下，根據最新數據，現在135.28披索才能兌換1美元，創下至少20年新紀錄，相較去年底102.68披索貶值超過3成，這也讓阿根廷另外一項危機浮出檯面。

殖利率再高也沒人買？阿根廷債市拉警報

雖然阿根廷股市自6月底連換2任財長後一路飆升，近3個月激漲近45%，不過債券市場的氣氛卻截然不同，隨著斯里蘭卡破產，經濟學者更加擔心，強勢美元恐讓新興市場債市危險性升高，尤其阿根廷前科累累，曾創下全球倒債次數最多的國家紀錄，更令市場感到不安。

根據數據，阿根廷外債總額占GDP比重達到65.2%，創下15年新高，由於外債多以美元計價，在美元強勢、披索狂貶的環境下，阿根廷債務負擔只會越來越重，加上民眾擠兌美元，也造成國家外匯存底流失。阿根廷8月外匯存底僅有370.18億美元（台灣是5488.54億元），讓阿根廷債市有極高的可能性違約。

此外，阿根廷10年期公債殖利率高達49.21%，遠高於美國同期殖利率2.87%，顯示投資人對阿根廷公債興致不高。而這其實是許多新興市場的縮影，牛津研究院調查，目前新興市場長期公債殖利率較美國同期高出逾8個百分點的國家，已從年初16個增加至23個。

另外一份資料更顯示，今年新興市場發債規模年減43%，籌措資金僅2635億美元，創下近6年新低，意味即使債市殖利率高漲，投資人也不想投資這些內部經濟失序的新興國家，恐讓新興市場陷入再融資困難的危機，並對其他債權國造成骨牌效應。

金援阿根廷有條件 「撙節」才是治本之道

阿根廷經濟內外交迫，政府卻顯得無能為力，反而是債主國際貨幣基金組織（IMF）似乎更知道該如何解決眼前的困局，今年初IMF與阿根廷進行450億美元債務協商時，就強烈要求阿根廷必須「減少財政赤字」與「貨幣發行量」、提高實質利率，並且要縮減能源補貼與調整費率，來達到撙節的目標。

這半年來，阿根廷政府已經凍結公務人員招聘、調整家庭的能源補貼，大幅降低社會支出，新上任的財長馬薩也承諾停止導致通膨惡化的印鈔行為，同時阿根廷央行還採取激進手段打擊通膨，將利率由去年底38%強拉至69.5%，等於升息126碼，但激進的手段是否有實質效果？仍待時間發酵。（林恬如／編輯）

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