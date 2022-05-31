5月房市好冷！3利空齊襲 推案量恐20年低

疫情爆發讓5月份房市買氣萎靡！過去房市傳統旺季「520檔期」是房地產重頭戲，但今年升息、打炒房，讓5月推案量創下20年新低，看屋人潮也跟著消失。不過，有專家認為，這波疫情可能反而救了業者一命，本來好幾項不利房市的政策，因疫情大爆發，也出現變數。面對極少數上門看房的民眾，代銷人員格外積極介紹搶業績，因為疫情又起，過去520檔期原本該是房地產重頭戲，今年卻相對冷清，5月推案量恐創20年新低，房市買氣也跟著萎靡。

不動產顧問總經理張欣民指出：「從預售屋來人量大概減少兩成，成交的組數跟之前比起來衰貴1成。」

不過有專家認為，本來不利房市的幾項政策，眼看上路後，市場買氣至少減三成，但疫情大爆發似乎出現變數，像是政府打炒房五大方案，炒案因疫情並未排入議程，預計延到9月份修正；央行原本6-7月預計各升息2碼，疫情通膨因素，央行暫時觀望，房市因此可稍微喘息。市場因疫情衝擊，也讓業者意外獲得一線喘息的生機。

張欣民表示：「疫情沒有辦法在6月中旬之前有比較和緩的下滑，升息的力道會相對比較弱一點，如果說有蠻明顯的下滑，升息的力道聲量就會比較大。」

除了許多不利因素因疫情大減，但市場近期有傳出疫情過後會有遞延性，甚至報復性買盤的說法。張欣民說：「疫情的關係，會讓市場上剛性需求跟著萎縮，第三季尤其到7月份之後，市場上遞延性的買盤就會出來。」

專家也表示，雖然疫情讓許多建商意外獲得喘息機會，但房市多空未明，這期間若是投資型需求的民眾，可要更加小心謹慎，不要過於跟著市場起舞。

（ 徐芷婕 、黃敬峰／ 台北採訪報導）

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