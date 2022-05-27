PS 5出貨看增5成 瑞昱、茂達等營運可期

索尼昨日（26）舉行投資簡報會議，表示由於供應鏈問題緩解，公司將大幅調高PlayStation 5產量，預估2022年度PS 5銷售目標有望達到1,800萬台，年增幅高達56%，法人看好，瑞昱、新唐、茂達及鈺太等PS 5概念股出貨跟著衝高。

索尼互動娛樂總裁Jim Ryan表示，先前供應鏈短缺問題，嚴重打亂電子產業，導致PS 5在推出第二年後銷量開始下滑，不過後續短缺問題可望獲得緩解，他並表示公司正在大幅提高遊戲機生產，產量將達到「前所未有」的水準，儘管中國封城對供應鏈帶來不確定性，但相信情況一定會持續改善。

索尼PS 5自2020年11月上市開賣，原先預計在2021年度銷量將達1,480萬台，但受到晶圓代工及封測產能吃緊影響，最終銷售1,150萬台，較預估量短少超過2成，但索尼認為需求並沒有消失，隨著供應鏈問題有望改善，PS 5今年度出貨量將上看1,800萬台，年增56.5%，進一步縮小與PS 4間的差距。

索尼PS 5出貨動能可望大幅提升，法人看好，以音訊晶片成功切入供應鏈的瑞昱、微機電（MEMS）麥克風供應商鈺太、風扇馬達驅動IC廠茂達等，下半年出貨有機會開始持續看增，今年全年營運表現可期，刺激今日（27）股價開高，盤中漲幅維持1~3%。

（非凡新聞綜合報導）

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