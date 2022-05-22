蘋果「去中化」？傳擬在印度、越南增產

蘋果供應鏈傳出要”去中化”，華爾街日報報導，蘋果以中國大陸嚴格的清零防疫政策為理由，告知部分代工廠，希望增加中國以外地區的產量，知情人士分析，印度和越南獲得青睞的可能性高。由於蘋果是美國市值最高的公司，如果把生產重心移出中國，可能會影響其他企業想法。蘋果影片：「她最近的交易紀錄、她的網頁瀏覽紀錄、她深夜傳的訊息，交易成功！眾所矚目的下一個拍賣品，我可以掛保證，你們不會失望的。」

開啟iPhone保護措施，就像施展魔法，把侵探隱私的網站，一個個變不見，蘋果積極研發功能，生產腳步不停歇，不過生產基地可能即將變動，華爾街日報報導，蘋果以中國嚴格的清零政策為由，告知部分代工廠在中國以外地區增加產量。

中國經營報主持人 趙璘：「代工企業遭遇的生產困境，直接影響到了美國蘋果公司的經營業績，蘋果公司已經表示，今年二季度可能會因為代工企業的生產無法正常運行，損失40到80億美元的銷售額，而且蘋果公司預計，未來隨著疫情發展和管控區域擴大，未來可能造成的損失會更大。」

蘋果產品超過90%都是在中國製造，這回受到最大衝擊，知情人士表示，印度和越南很可能是替代選項之一，如果把生產重心移出中國，可能影響其他企業想法，東南亞供應鏈近期勢力崛起，越南總理范明政日前也到美國積極尋求合作機會。

越南電視台主播：「越南希望美國繼續支持和越南合作，強大美國在越南的區域，越南擁有市場潛力，越南總理范明政表示，將申請採取最佳措施支持美國企業，在越南迅速展開市場投資。」

越南總理的美國行不只會見美國總統拜登，還造訪各大科技巨頭Intel、Google以及蘋果，外媒報導，蘋果CEO庫克在加州總部Apple Park會見范明政，雙方討論貿易、投資、金融等等議題，范明政希望蘋果供應鏈，納入更多越南企業，庫克也回應，蘋果正考慮提升越南生產比重，讓供應鏈產地更加多元。（劉至柔、蘇韋銘／綜合報導）

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