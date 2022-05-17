拒回辦公室！印度這公司800員工離職

隨著各國陸續宣布與病毒共存，企業紛紛取消遠距上班，印度一家教育科技公司，也要員工一個月內返回辦公室，但這項政策卻不被部分員工接受，在過去2個月內，該公司有超過800名員工辭職。而英國也面臨同樣情況，首相強生日前再度呼籲民眾，盡快回公司上班，因為他認為在家辦公會降低工作效率。拿出筆電、打開螢幕，即使穿著睡衣在家也能開工上班，疫情造就居家辦公模式，只是隨著各國進入與病毒共存的新日常，企業陸續取消遠距上班，而近期，印度就一家教育科技公司，發信要求員工一個月內返回辦公室，卻遭員工強烈抗拒。

外國YouTube頻道Backstage With Millionaires表示：「WhiteHat Jr公司沒有裁員，沒有解僱任何員工，但是卻有800名員工離職，這不是發生在一天或一周，而是在過去兩個月間累積發生的。」

員工寧願選擇離職，也不願再次搬到離公司更近，但生活成本更高的城市，而面臨相同問題還有英國。英國居家上班民眾表示：「我覺得我在家工作效率更高，我很確定我老闆也會同意這一點。」沒有老闆在背後緊盯進度，員工表示可以更有效率的完成工作，根據英國最新官方數字，5月初倫敦地鐵使用率，還不到2020年疫情剛爆發時的70%，讓英國首相強生日前再度出面呼籲民眾回辦公室上班，因為他認為在家會因為泡咖啡和吃起士而分心。

英國公司老闆Dave說：「如果你所在的組織有著積極的文化風氣，那麼你的團隊無論在哪都會認真工作，且是始終如一的這樣做，員工不會發現自己正在開冰箱尋找更多的起司來吃。」

員工習慣彈性的工作地點和時間，部分老闆也順應這樣的趨勢，制定混合辦公模式，而德國更是提案推動在家上班立法，希望讓民眾都能在後疫時代 ，擁抱新型工作型態。

（黃友柔、喬大龍／綜合報導）

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