Fed升息資金回流 美元指數攀20年高點

美國聯準會準時出手，開啟了20年來最激進的升息程序後，效應持續擴散。最新激勵美元指數衝破104大關，創近20年來的高點，並寫下連續第5周收高。專家認為，美元單邊升值的原因，主要來自美國所遭遇的通膨壓力，比世界其他國家都高。聯準會不得不採取更激進緊縮措施，拉開美國國債利率與其他國家之間的利差，因此吸引全球資金流入。美國民眾指出：「我熱愛省錢。當你預算有限時，省錢就很重要了。一元店是個超棒的地方，可以用合理的價錢買東西。」

「一元店」在物價飛漲下不斷湧入人潮，通膨壓力逼聯準會繼續加大緊縮力度、拉開利差後，吸引全球資金流入，助長美元持續強勢，美元指數已經衝破104大關，創2002年12月、20年以來新高。

資深市場分析師維奇奧說：「重點是聯準會還要不要繼續升息，要的話美元就會漲，如果他們退出升息循環才能讓美元減弱，但接下來幾個月都不會發生這種事。我也不認同，就因為前幾天出爐的經濟數據不好，聯準會就要『去鷹派』的說法。」

美元單邊升值原因，還包含美國是幾大工業國中，唯一的能源凈出口國，很大程度躲過烏俄衝擊，並在高價位和歐洲簽訂長期能源供應，為美元匯率帶來利多。

Nasdaq顧問公司分析師艾斯那表示：「歐盟國家在封鎖俄羅斯天然氣上，態度一直模稜兩可，他們想慢慢擺脫依賴、並找到新的替代供應，我認為這對美國能源企業來說是個巨大機會，我相信接下來歐洲會大幅進口美國能源。」三菱日聯銀行外匯分析師Hardman說：「我們認為今天上半年美元都還有很多上漲空間。」

美元指數今年累計上漲8%，美元獨強，就連屬於避險族群的瑞士法郎也無法倖免於難，目前兌美元貶到接近2020年3月的低點。而這股強勢美元的氣勢，短期內似乎仍不會被逆轉，做多美元已經成為市場共識。

（姚懷真、林佳瑩／綜合報導）

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