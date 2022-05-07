推晶片在地化！拜登籲國會通過1.4兆法案

為了推動晶片在地化生產，美國總統拜登周五要求國會必須迅速通過，內容包括520億美元的政府補貼，提高美國半導體生產，來對抗主要地緣政治對手中國。不過儘管拜登力拼半導體產業，近期美股走勢受到升息影響表現低靡，分析師認為，下周觀察重點，就在這回拜登大聲疾呼的談話，能否力挽美股頹勢。美國總統拜登表示：「通過這個該死的法案，然後把它給我，如果我們這樣做，將有助壓低價格，帶來就業機會，並推動美國製造業復甦。」

美國總統拜登慷慨激昂、清楚直白的演說，要求國會迅速通過，這項法規包括520億美元的政府補貼，相當於新台幣1.4兆元，用來提高美國半導體生產，防範亞洲供應鏈中斷影響，同時也要對抗主要地緣政治對手中國的崛起。

美國總統拜登說：「這項法案將強化美國的經濟以及國際安全，難怪中國共產黨正在付錢遊說，找說客試圖阻止這項法案通過。」

分析師認為，像台積電已經在美設廠拿到補助沒有問題，至於新加入的廠商未來也有機會，不過可能要受到政策規範，像是拜登提到的在鐵鏽地區設廠生產，而拜登力拼在地化就是因為發現，地緣政治會影響出口。

資深證券分析師呂漢威指出：「到底市場是比較擔憂美國的景氣會因為升息，而被打壓到了，所以必須拋售資產，還是說拜登這麼強力的談話，再加上520億元的這個補貼，未來可能可以帶動就業發展的機會，可以去力挽這個美國升息，所壓抑到的波擾的心情。」

外媒報導，兩個黨院的談判代表將在下周四，舉行首次正式會議，就看這回拜登大聲疾呼的談話，能否力挽美股頹勢。

（劉至柔、林秋強／台北採訪報導）

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