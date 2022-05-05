疫情下瘋露營！陸關鍵字搜尋暴增130%

中國疫情嚴峻，多處地區實施封控，民眾無法出城，戶外娛樂轉而選擇，減少人流接觸的「露營」，也讓中國的露營商機跟著大爆發，不但旅遊網站的「露營」關鍵字大幅成長超過130%，大陸年初至今露營相關企業，更是暴增了7,200多家。小朋友開心玩起吹泡泡，後方大草皮擠滿五顏六色、大小不一的帳篷，從空中俯瞰 客廳帳、拱型帳，家家戶戶設備一應俱全，中國現在因疫情爆發，封控措施阻斷人流移動，民眾只能靠著露營、搭帳野餐，過過戶外活動的乾癮。

中國合肥地區民眾表示:「五一假期的第二天，受到疫情影響的話，現在很多人都不方便出門，所以就在公園裡面出現了，一些爆發性的露營的場景，現在這邊露營有多少，都已經扎不下了，都直接擺到路邊了。」

一座座帳篷，將綠蔭大道擠得水洩不通，成為另類露營亂象，就怕又變成群聚，不同於台灣民眾露營，是在度假享受大自然，中國封控無法出城，民眾轉而選擇，相對安全的戶外娛樂，卻也間接推升中國，露營商機大爆發，根據旅遊預定平台統計，中國上周五一長假，光是「露營」相關搜尋熱度，月成長就達到117%，旅遊網站馬蜂窩 「露營」關鍵字，搜尋度也大幅成長130%。

不只搭帳野餐輕露營，人氣夯，在園區賞花，過夜露營的行程，也是許多遊客首選，涼爽夜晚，在戶外搭建投影布幕，大自然立刻變身星空電影院，不過防疫還是不能鬆懈！

湖州市德清某露營賞花項目營運負責人朱麗云說:「現在為了遊客的遊玩安全，和體驗感的話，控制在日均1萬人左右的限流。」

中國的輕量化帳篷設備，一直處於供不應求的狀態，商家也因此嗅到商機，央視報導，中國現有4.7萬家露營相關企業，且近半數成立還不到一年，年初至今，更已有超7,200家，與露營相關的公司成立。

中國一窩蜂露營熱潮，是短期現象還是長期趨勢，還有待觀察，但疫情並沒有完全控制，會不會因此增加群聚風險，可能才是當地政府，需要留意的隱憂。

（周恬吏、謝隆証／台北報導）

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