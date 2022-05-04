首季獲利創歷史次高 泰博不漲反跌 快篩股臉綠

本土疫情爆發帶動快篩試劑需求，激勵醫材大廠泰博首季營收攀升至17.93億元，年增33%，創下歷年同期新高，單季歸屬母公司業主獲利6.23億元、EPS高達6.69元，刷新歷史次高紀錄，泰博今日（4）股價卻利多不漲，一度重挫超過9%，創下近2周新低。

泰博首季營收17.93億元，季增30.8%、年增33.1%；毛利率54.22%，季增15.64%、年增9.25個百分點；營益率39.17%，季增19.81個百分點、年增12.88個百分點，單季歸屬母公司獲利6.23億元，季增120%、年增29%，EPS 6.69元，創下單季歷史次高，僅次於去年第2季的6.76元。

泰博首季營收、獲利大成長，由於4月本土疫情急遽升溫，泰博初估單月快篩試劑出貨量將衝破800萬劑，7月起月產能更將擴大至3,000萬劑，法人看好4、5月營收有機會挑戰10億元新高，今年營收、獲利將同步再刷新紀錄，EPS有機會衝破去年的21.35元水準。

儘管泰博財報亮眼，但醫材、快篩概念股今日表現慘淡，亞諾法、雃博一度慘摔跌停，ABC-KY、優盛、寶齡富錦、泰博盤中均重挫約6~7%（截至上午11點半），創下至少2周新低。

（綜合報導）

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