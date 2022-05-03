穆斯克買推特一文看懂！背後藏「兩大因素」？

身為推特重度使用者、「喊水會結凍」的全球首富穆斯克，4月披露已經悄悄吃下推特9.2%股權，一舉躍升最大股東，時隔不到2周，他又大動作宣布買下整間推特，儘管推特曾打算以「毒丸計畫」逼退穆斯克，但隔沒幾天卻點頭嫁了！推特為什麼突然回心轉意？穆斯克又為什麼要買推特？

SEC資料顯示，穆斯克目前持有推特9.2%股權、逼近7,350萬股，價值高達29億美元，穆斯克還因此得到推特董事提名，但他在拒絕這項邀請之後，就揭曉自己真正的野心－他提出要以每股54.2美元、總價約440億美元的價格「完全收購」推特。

穆斯克同時附上一封致推特董事會主席Bret Taylor的信，表示這已經是他最好也是最終的報價，若不被接受，他將重新考慮作為股東的地位。面對穆斯克的敵意併購，大股東沙特王子率先表態拒絕，因為他認為「聘金」實在太低，根本無法展現推特的價值，董事會也隨即啟動「毒丸計畫」企圖反制。

就在市場以為一場經營權大戰即將開打之際，推特態度卻髮夾彎，宣布與穆斯克達成併購協議，這距離穆斯克拋出併購議題的日子相隔還不到半個月！推特上瞬間湧出無數迷因與討論，#ElonMusk的hashtag甚至還衝上推特熱門搜尋。

市值全球百名開外 穆斯克看中推特什麼？

推特雖然是全球知名的社群網站之一，但總市值僅約374.9億美元（截至4月28日），甚至擠不進全球前百大行列，每日活躍用戶數僅2.17億人，遠遠不及龍頭Facebook的19.6億人，但為何穆斯克卻選中了推特？

一、守護言論自由：



相比起臉書近期陷入言論審查疑慮，穆斯克明白告訴Bret Taylor，投資推特是相信它有潛力成為全球言論自由的社群平台，而言論自由是民主社會的必要條件，但目前的商業模式無法讓推特蓬勃發展，因此需要轉型成私營企業，而穆斯克有自信可以「解鎖」推特的非凡潛力。

而穆斯克似乎是不滿推特許久，3月開始頻頻針對推特發文，一下批評沒有言論自由、一下又問是不是需要編輯按鈕，他甚至還舉行「民主投票」，詢問網友「推特是否嚴格遵守言論自由」，還回文提醒「結果很重要，請大家審慎投票」，結果竟有7成網友say「NO」。

那麼穆斯克心中理想的社群環境是怎樣的呢？以美國大選期間，臉書、推特封殺拜登父子醜聞，以及川普因國會山莊暴動一事遭社群封殺為鑑，穆斯克認為，推特應該包容所有言論，即便是最糟糕的批評也能留在推特；對於有爭議的帳戶，他偏向「暫時禁用」，謹慎使用永久封殺的手段，因此被認為是「言論自由絕對主義者」，也是未來推特可能轉型的方向。

二、意見領袖多：



說完穆斯克的理想，接下來就談談現實，儘管推特每日活躍用戶僅有2.17億人，但卻不乏許多超過千萬追隨者的「重量級用戶」，馬斯克自己就擁有8722萬追隨者，而排在他前面的大咖，還有破億追蹤的前美國總統歐巴馬、流行音樂天王小賈斯汀、天后凱蒂佩芮等等。

另外像是足球巨星羅納度、印度總理莫迪、前首富比爾蓋茲、Youtube、CNN、紐約時報、NASA等，在推特上都擁有超過4,000萬追隨者，眾所周知，美國前總統川普在還沒被封殺前，也超愛用推特指點江山，甚至向外國領導人嗆聲。

相比臉書、IG著重分享生活，這些「意見領袖」似乎更喜歡在推特上，發表自己對於議題的看法或理念，新聞頻道也習慣在推特上發布即時訊息，因此，受惠高聲量名人的加持，推特在許多議題的影響力大大超越同業，可能才是穆斯克「愛到要買下來」的真正理由。

穆斯克溢價38%求娶 推特態度大逆轉

儘管穆斯克入股消息，激勵推特4日股價暴漲27%，但推特董事會卻一度相當抗拒，主因就是「價格談不攏」，但事實上，推特股價自去年7月見高以後就一蹶不振，截至穆斯克入股消息傳出前，已經大跌45%，以4月1日收盤價39.31美元計算，穆斯克的出價其實已經溢價38%。

進一步檢視推特營運，自2013年到2021年，推特竟有7年呈現虧損，去年推特營收攀升至50.8億美元，全年卻虧損2.21億美元，Q4每日活躍用戶雖然成長13%，但幅度也不如預期，加上泰勒絲、小賈斯汀等TOP級人物都很久沒發文，讓推特面臨「快死了」的質疑。



因此，推特在評估併購價值、確定性和融資方面後，認為這筆交易將帶來「大量的現金溢價」，對股東來說是最好的發展路線，決定接受穆斯克的提案。

幣圈大佬入主推特 狗狗幣一度狂飆27%

這項併購案若監管單位及推特股東同意，推特未來將下市成為私營企業，由於穆斯克同時也是幣圈大佬，一時之間，「狗狗幣可能成為推特支付選項」也激起想像空間，讓狗狗幣聞訊一度暴漲27%，順勢帶動許多加密貨幣的走勢。

這筆交易案也受到推特用戶熱烈討論，支持者認為，穆斯克讓被關在籠中的推特得到了真正的自由，但反對者卻認為，穆斯克極致的言論自由，可能會讓罪犯散布不正確的訊息，或是一些動搖社會的危險言論。

穆斯克本人同樣面臨諸多來自投資人的質疑，包括身兼特斯拉及SpaceX執行長的他能否「一心三用」，又會不會為了籌措銀彈出脫特斯拉股票？導致特斯拉26日股價暴跌12%，單日市值蒸發超過千億美元。

第三則是來自推特內部的反彈，推特員工得知結果後紛紛崩潰，痛罵穆斯克是個任性的小男孩，併購推特只是在胡鬧、不想為馬斯克工作等，儘管Bret Taylor保證6個月內不會裁員，但如何安撫這些員工成為穆斯克的重要新任務。

另一方面，這項併購案其實並非萬無一失，若穆斯克拿不出足夠的錢，或是因其他因素導致無法順利收購，他反倒必須付出10億美元（約新台幣293.6億元）的高額「分手費」，但無論如何，市場仍可以期待推特在穆斯克「絕對自由」的帶領下，蛻變成一個自由滿滿的大平台。

（林恬如／編輯）

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