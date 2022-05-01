廣達上海復工達3成 長短料仍是痛點

隨著中國官方逐步開放上海復工，全球筆電代工一哥廣達副董事長梁次震指出，目前上海廠區復工率大約達到三成，未來幾天力拚復工率過半，不過廣達今年第一季筆電出貨1,690萬台，梁次震坦言，第二季要維持同樣規模不容易，目前還是有些零件取得不易，何時可以回歸正常，還要努力，也需要當地官方幫忙。

廣達副董事長梁次震表示，「（復工率）差不多是三成，可能是未來幾天吧，可能要去增加慢慢增加到過半，有很多事情可以做，可以努力去做，但是也要當地政府幫忙。」

儘管上海陸續開放，大型電子代工廠、指標半導體廠逐步復工，還是有不少聲音反應缺料情況，梁次震表示，廣達最大代工基地在重慶，伺服器在台灣，就自身生產角度，情況還好，不過有些零件取得不易，十分傷腦筋，廣達今年第一季筆電出貨1,690萬台，梁次震坦言，第二季要維持同樣規模不容易，認為除了華東封城影響，原本第二季出貨量就有縮減情況，分析師認為，在中國嚴謹的防疫政策下，疫情獲得控制的趨勢逐漸明朗。

國泰證期顧問處經理 蔡明翰：「目前的疫情確實有慢慢趨緩的狀況，對於後續整個組裝廠，應該是產出應該會慢慢恢復到正常的一個水位，只要後續的趨勢是確定，中國的疫情持續是趨緩的情況下，那產能能夠逐步復甦，即使腳步稍微慢一點，我認為對於全年度供給的影響相對來講仍然不大。」

隨著疫情逐漸獲得控制，在歐美解封之下，梁次震指出，伺服器還是不錯，今年會越來越好，近期大舉加碼全球產能，可見廣達對伺服器產業成長看法有強大信心。（劉至柔、連詩修／台北採訪報導）

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