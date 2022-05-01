戰火點燃大宗商品漲勢 這群人受惠最多

烏俄戰爭加劇通膨，也讓原物料出口嚴重受阻，包括能源、金屬等大宗商品價格飆升，糧食也不例外，包括ADM、邦吉等全球四大糧商，在最新的財報中，都繳出亮眼成績，也讓大宗商品交易商，意外成了戰爭底下的受惠者。金黃麥田隨風搖曳，準備收割，不過糧食價格，在烏俄戰爭爆發後，是攀升至歷史高峰！除了生產受影響，通貨膨脹，穀物出口受阻等，都是飆漲主因，也讓大宗商品交易商，意外成了戰爭下最大受惠者！

台新投顧全球策略研究部協理江浩農：「已經錯過今年3月~5月，春季播種期，烏俄蘭是很多軟性原物料，包含小麥、大麥，或是這次比較嚴重的葵花子，都是主要的輸出國，所以假設戰爭還是持續，其實我想也很難再回到，正常耕種的環境，在這個情況底下，其實相關農產品價格，可能會持續維持高檔。」

俄烏戰爭2月爆發以來，全球大宗商品市場陷入混亂，卻有一群人，成為俄烏戰爭中最大受益者，他們就是大宗商品交易商，其中糧食飛漲，最為顯著，包括全球四大糧商，ADM在近期公布財報中，收入與獲利，都優於市場預期，第1季收入就較同期成長25%，來到237億美元，邦吉則預計烏俄戰爭影響供給，調高全年獲利預測21%，同為糧商的嘉吉與路易達，獲利成績也都相當亮眼。

此外 能源與金屬貿易商，也是戰爭中的受惠者，能源生產業者道達爾，第1季獲利大增3倍，並預期戰爭持續，公司獲利，還有進一步提高的可能，主要業務為金屬交易的嘉能可，也預計2022年，行銷部門獲利，將輕鬆來到32億美元的業績預估上緣。

台新投顧全球策略研究部協理江浩農:「天然氣價格近期飆升，連帶帶動原油價格，包含我們看到煤炭或鋼鐵等等，那主要還是因為大家現在，預期後續還是有可能，會再祭出進一步制裁，所以我們可以看到相關的價格，其實目前還是維持近期相對高點。」

此外，專家分析大宗商品，上半年供應吃緊狀況，可能隨戰爭影響逐漸趨緩，不過下半年，中國疫情緩和後，基礎建設政策出籠，需求面將大幅增加，也會成為支撐大宗商品價格，維持高檔的一大主因。（周恬吏、詹明樺／台北報導）

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