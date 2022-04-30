看好客運H2復甦！長榮航：貨運現搶艙潮

長榮航空總經理孫嘉明今天出席「新北天際影展」時提到，隨著國際陸續打開國門，航空一定會復甦，等邊境開放後，另外也持續看好貨運市場，孫嘉明認為，目前需求相當強勁，艙位供給少，仍有一些「搶艙潮」的現象。海運業者也看好，在中國五一連假後將有波明顯復工潮，可望帶動出貨需求「歡迎登機」空姐們親切揮手，還有模擬的行李轉盤輸送帶，機艙座椅實境區，都讓人懷念起疫情前自由飛行時刻，隨著國際上陸續打開國門，長榮航空總經理孫嘉明表示，下半年航空一定會復甦。

長榮航空總經理孫嘉明表示：「一定會復甦啦，當然需要一點點時間，爆發我不敢講啦，但大家可以看到，國人對出國旅遊的需求蠻渴望的，下半年應該是比較有機會，我們可以陸陸續續的，來增加一些航班。」

至於受上海疫情影響，之前影響較嚴重的物流這塊，孫嘉明表示，已慢慢恢復，從上海出口到美國的長線的貨源，約恢復到封城前的8~9成，貨運部分因為在封鎖情況下，需求較強，看好運價有撐，搶艙潮狀況持續。

孫嘉明指出：「現在看起來，因為很多客機，還是沒有復飛，所以艙的部分還是比較少，所以供給來講相對是比較少的，所以運價應該還會維持在一個相對的高檔，應該還是會有一些（搶艙潮）。」

海運部分，最新SCFI指數為4,177.3點，雖已經連15周走跌，但整體4月跌幅也只有3.9％，其中遠東到美西線周漲0.36％，如果以4月表現來看，美東線更逆勢上漲2.25％，顯示運價有先蹲後跳跡象。

法人認為，中國五一長假應有一波明顯復工潮，可望帶動出貨需求，讓下半年榮景可期。

（ 唐家儀、熊汝璽／台北報導）

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