血氧機3千起跳還買不到 智慧手表熱度回歸

隨著確診人數攀升，需要居家隔離的人也愈來越多，再次刺激血氧機的需求。除了手指型血氧機，其實有不少智慧手表或手環都有血氧監測功能，從高階款式蘋果Apple Watch Series 7、三星Galaxy Watch 4，到相對平價的OPPO、realme、小米等等，都能當作民眾長期觀測的輔助工具。台灣確診人數一天一天增多，讓不少人想要買一個血氧機來隨時監測自己的身體狀況，不過雖然血氧機小小一台，帶在身上還是有些不方便，因此有不少民眾，開始將腦筋動到智慧手表上面，它只要短短的15秒鐘，就能幫你測出身體的血氧濃度。

民眾擔心「快樂缺氧」，瘋狂搶購手指血氧機，但血氧機為醫療器材動輒新台幣3,000元起跳，不但貴還買不到現貨，意外讓智慧手表熱度回歸。

比較市面上同等級的智慧手表功能，血氧、心律、睡眠運動監測幾乎都具備，三星Galaxy Watch4系列，還多了身體組成功能，近日也終於通過審核能夠在台灣使用；而像是GARMIN系列表款獨家功能，相比一般手機廠穿戴裝置，則更適合運動專業需求；其他較平價的款式也有OPPO WATCH FREE、realme Watch 2 Pro和小米手環等等。

3C達人廖阿輝表示：「智慧手表佩帶著，隨時要量都可以量測，相對來講還是比較方便追蹤的一個輔助器材。還是會建議你，是以你主要習慣使用的智慧手表，包含日常生活用的手機，還有你的運動習慣這些來選購，血氧我會覺得，還是一個輔助的器材。」

根據衛福部食藥署公告的「醫用軟體分類分級參考指引」，一般民眾日常生活健康管理的心率、血氧量測產品等等醫用軟體，都不算在醫療器材管理範疇內，這些智慧手表的監測功能，主要是讓使用者長期觀察，但若是出現異常還是建議民眾就醫，來做進一步確認。

（唐立臻、詹明樺／台北報導）

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