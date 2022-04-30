搶攻疫情宅經濟 遊戲廠推新作PK訂閱制

台灣疫情再起，讓民眾在家時間變長，遊戲廠商趁勢搶功宅商機，PS新訂閱制度即將上路，最多可獲得歷代600款遊戲，XBOX預告公開新作情報，外界猜測可能出現、等等作品，而任天堂則是主打體感功能，推出新一代運動遊戲。揮動手把大力擊出關鍵殺球，疫情期間即使居家隔離，也能透過遊戲動動身體運動一下。

疫情期間出門運動好麻煩，不但有一大堆限制，還會擔心會不會危害到家人的健康。但是有遊戲廠商就發現了運動商機，復刻了自家的運動遊戲，只要在家裡有一小塊空間，配上電視，就能隨機選擇任何一款運動來玩，而且不只自己一個人，就算找朋友也可以一起。

繼2019年上市的，任天堂再出新招，推出經典遊戲新作，一次帶來6款運動遊戲，還透露未來能更新體驗更多運動項目。

巴哈姆特編輯小鈺表示：「跟過往相比它最大特色，就是它可以連線對戰了！他可以跟朋友…遠方的朋友對戰，也可以跟那個朋友們一起組隊，然後去打二打二。」駕駛員操作著各式各樣原創精巧的機器人，太空站和宇宙光景讓人心生嚮往。

Bethesda新作預告一出就引發轟動，外界猜測6月13號，將在XBOX和Bethesda的聯合遊戲展示會上公開更多消息。

另外Playstation謠傳許久的訂閱制度終於揭曉，分成三種會員等級，最高可以額外解鎖歷代600款以上的遊戲，讓疫情宅商機持續發酵。

巴哈姆特編輯小鈺指出：「接下來進入五六月的就是遊戲公司，尤其是大廠會是陸陸續續，發表重大消息的部分。而且最重要就是訂閱制度，已經各家都要推出了，會對線上的那個各個玩家們，帶來什麼樣的影響這樣子？」

隨著今年的美國電子娛樂展E3取消，不論是實體或線上形式都沒有官方活動，但個別廠商的線上發表仍然是全球死忠玩家，熬夜必追的一大活動，只能期待2023年，再現電玩界昔日盛況。

（唐立臻、詹明樺／台北報導）

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