展望不樂觀！亞馬遜盤後崩10% Intel挫4%

眾所矚目的蘋果、亞馬遜和英特爾都選擇在台灣時間今天（29日）公布上一季財報，有人業績很好、有人一般，但是對於未來展望，都不樂觀，造成盤後股價一同走跌。英特爾在盤後交易下跌近4％，亞馬遜盤後股價直接跳水10％。其中各家業者都點名，供應鏈短缺及中國封城加劇晶片危機，才是展望不佳的主要因素。重量級財報出爐，好幾家科技巨頭異口同聲，稱未來前景展望不佳。

美國財管公司CEO GILBERT表示：「市場有三大隱憂，首先是美國貿易逆差創1991年以來最高、再來是企業庫存過剩，可能是因為擔憂後續供應鏈危機持續，所以提早叫貨囤貨，另外的企業則是基於同樣原因，不敢隨便動用庫存。第三個因素是政府支出在疫情後急速下滑。」

亞馬遜和Google、Meta異口同聲說，疫情後普亭入侵烏克蘭、供應鏈危機遲遲沒解決，又加上中國多地封城加劇晶片缺貨危機，嚴重打擊營收。其中亞馬遜投資的新創電動車Rivian，就因為晶片和電池短缺、股價大跌7成，導致亞馬遜得認列高達76億美元的巨額虧損。

雅虎財經記者Jared Blikre說：「亞馬遜第一季EPS是-7.56美元，你沒聽錯，這是負數。他們預計本季營收介於1160億美元到1210億美元，但市場預期是1250億美元，數字落差很大。」

亞馬遜營收創20年最低增速，英特爾也不好，疫情過後教育用的設備需求下降，造成第一季PC晶片營收下滑，本季財測EPS預計為0.70美元，營收預計是180億美元左右，雙雙低於預期，形同預告連客戶需求都會減弱。

雅虎財經記者Jared Blikre說：「英特爾營收和EPS其實雙雙優於預期，但就是因為財測不好，盤後股價呈現走跌。」

疫情後受打擊的除了科技業，還有美國Hologic這家醫材公司，跳出來表明因為中國封城害慘供應鏈，導致他們沒晶片、做不出檢測儀器，衝擊患者及早發現疾病、並就醫治療的時機，對女性健康問題傷害極大。

（姚懷真、林佳瑩／綜合報導）

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