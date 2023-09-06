台企銀:對陸曝險金額腰斬 降至112.93億元

中國經濟發展不確定性增高，台企銀今天表示，截至今年6月底，對中曝險金額新台幣112.93億元、占淨值比率不到11%，較去年同期曝險金額大減115.18億元，在中國分行的經營續採審慎保守策略。

台灣企銀今天舉行線上法說會，副總經理陳紹晃主持，會中公布上半年營運狀況，截至第2季淨收益新台幣159.01億元，創歷年同期新高，合併稅後淨利達62.02億元，較去年同期成長49.05%，每股盈餘（EPS）0.77元。

台企銀表示，今年持續調整收益結構，截至第2季手續費淨收益22.83億元，較去年同期成長7.94%，其中約有15.31億元來自財富管理手續費淨收益挹注，成為主要成長動能。

財務操作方面，台企銀指出，利率維持高檔、台美利差仍大，受惠於換匯交易（SWAP）收益持續挹注，帶動上半年金融商品淨收益及兌換損益37.54億元，較去年同期成長397.88%。

資產品質方面，今年上半年考量資本適足率對放款量能的影響，台企銀以挹注盈餘為主，在資產品質可控範圍內加速資本累積；截至6月底，逾放比0.18%、備抵呆帳覆蓋率700.86%，皆優於去年同期表現。

對中國曝險部分，台企銀指出，截至6月底對中曝險金額112.93億元、占淨值比率10.93%，較去年同期曝險金額大減115.18億元。

台企銀表示，考量中國經濟發展具高度不確定性，有關中國分行經營策略，維持審慎保守的發展方式。

談及金融資產評價，台企銀指出，隨升息步入尾聲、資本市場逐漸回穩，截至今年7月底，其他綜合損益（FVOCI）評價的金融資產損益轉虧為盈，其他權益已回升轉正，回升部分可望迴轉為可分配盈餘，在未來年度發放。

展望下半年，台企銀表示，業務拓展將延續優化資產品質、開創多元獲利2大策略，利用承作風險權數較低業務，比如個人自住的房貸業務，並善用中小企業信保基金保證機制承作中小企業放款，提升授信資產品質及資本適足率。

海外業務方面，台企銀指出，考量今年景氣受通膨、美國升息及地緣政治等因素影響，經濟成長存在高度不確定性，將持續重視授信品質，降低存款資金成本，以強化獲利能力。

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