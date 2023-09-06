美股拉回 台股未脫盤整 個股依題材表現

國際油價和美國公債殖利率攀高，美股主要指數僅費城半導體指數收盤微漲，其餘盡墨。法人分析，近期正值台股企業8月營收公布期，加上美國將在台灣時間13日晚間公布最新消費者物價指數（CPI），預料短線未脫盤整，且個依題材表現格局。

美股在勞動節（Labor Day）假期後，當地時間5日開市，受產油國宣布延長減產措施影響，油價聞聲上揚，美股主要指數終場收黑。

道瓊工業指數下滑0.56%，收34641.97點。標準普爾指數跌18.94點，收4496.83點。那斯達克指數微跌10.86點，收14020.95點。費城半導體指數微漲0.03%，收3683.794點。

觀察台股產業動向，液晶顯示器廠佳世達8月合併營收新台幣165億元，較去年同期減少17%，較7月成長3%；累計前8月合併營收1349億元，較去年同期減少18%。

藥華藥8月營收4.6億元，月增2.9%，年增121.4%；累計今年1至8月營收30.6億元、年增71.2%，超越去年全年營收28.8億元；藥華藥指出，為因應未來市場需求，台中廠預計於今年完成第2條生產線，竹北廠則預計於2025年完工，2026年投產。

砷化鎵廠宏捷科、穩懋8月營收陸續出爐，宏捷科8月營收2.66億元，月增14.55%、年增34.1%，連6個月攀升，並創近20個月來新高；穩懋8月營收14.02億元，月增1.61%，年增2.29%，已連2個月呈年增，累計前8月營收95.86億元，年減29.6%，年衰退幅度收斂至3成以下。

法人分析，近期市場並無重大的多空題材，但台股企業正值營收公布期，預料將牽動指數表現；另外，蘋果將在13日發表新一代iPhone，投資人普遍樂觀以對；美國也將在台灣時間13日晚間公布CPI數據，市場已預料反彈幅度會很大，恐影響20日聯邦準備理事會（Fed）的升息決策，預料在此之前，股市盤整機率較高。