美國一家調查機構公布第2季全美「生活成本指數」排行,加州聖荷西、舊金山、洛杉磯、橘郡共4個都會區進入前8名。

社區與經濟研究協會(The Council for Community and Economic Research)8月底公布,全美274個都會區「生活成本指數」(Cost of Living Index)排行。

這項數據綜合考量6個項目,包括房價、水電瓦斯等公共服務、食品雜貨、交通、醫療保健、其他商品與服務等。

這份報告指出,全美生活成本指數最高的紐約曼哈頓地區,專業人士和管理階層的稅後生活費用是全國平均水準的兩倍以上。

根據這份調查,全美生活費用最高的8個都會區依序是紐約曼哈頓、夏威夷檀香山、加州聖荷西、加州舊金山、紐約布魯克林、加州洛杉磯、華盛頓特區、加州橘郡。