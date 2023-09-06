英對台風險胃納 已達單一市場最高限額

近日有英國媒體報導，由於台海情勢升溫，英國出口信貸局正重新評估台灣風電市場風險。出口信貸局告訴中央社，對台灣整體市場的風險胃納仍是超過40億英鎊（新台幣逾1600億元）；台灣是持續增長的可再生能源投資市場。

根據英國官方資料，40多億英鎊是英國出口信貸局（UK Export Finance, UKEF）向全球任一市場提供融資、擔保、保險等服務時，願承擔的最高風險限額。UKEF願對台灣市場提供此風險限額，顯示對台灣的投資環境具一定信心。

UKEF隸屬商業暨貿易部，主要任務為協助英國企業拓展商品和服務出口市場，同時有責任確保業務營運達收支平衡以上、不至於對英國納稅人造成虧損。

「每日電訊報」（Daily Telegraph）等英媒近日報導，台海緊張促使越來越多投資者重新檢視台灣市場風險。2019年起，UKEF投入約5億英鎊支持英國企業拓展台灣離岸風電市場；考量地緣政治局勢升高，5億英鎊恐怕就是英國納稅人的對台曝險金額。UKEF因此已委託全球四大會計師事務所之一「德勤」（Deloitte）檢視相關投資風險，涵蓋法律、經濟等層面。

UKEF一名發言人回應中央社詢問表示，UKEF積極監控所有曝險情況，並常態性地執行市場風險評估。

UKEF證實記者所掌握消息，即前述UKEF委外執行的台灣市場風險評估報告「不是」針對任何具體事件或情況採取的因應措施。UKEF持續在海外尋求值得支持的可再生能源計畫，包括在台灣。

2019年起，UKEF總計為3項台灣離岸風電計畫提供約5億英鎊信用擔保，最後一次是在2021年。英國官方資料顯示，台灣是英國目前在亞太區域最大的離岸風電市場，已有超過30家英國離岸風電供應鏈企業在台灣設立辦公室。

2021年起，英國連續兩年以「主題館」形式參加「台灣國際智慧能源週」（Energy Taiwan），去年更一口氣推出兩個主題館：「英國離岸風電館」以及「英國台灣氫能館」，總計有22家英國企業參加。今年的Energy Taiwan訂10月18至20日在台北南港展覽館舉行。

台英7月下旬宣布啟動「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP）協商。商貿部指出，英方期待增進與台灣在高科技領域的合作，包括數位科技和數位貿易，以及潔淨能源。台英將簽署備忘錄（MOU），為ETP打下基礎。