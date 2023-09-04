美股回穩 法人：台股月線至半年線整理

美股1日多數收高，台股1日漲10.43點收在16644.94點，外資淨空單減少至6106口，法人表示，台股短均線和月均線漸糾結，預期大盤短期在月線至半年線區間整理。

美國1日公布就業報告，提高聯邦準備理事會（Fed）未來數月停止升息的機率，美股多數收高，道瓊工業指數終場上漲115.80點，或0.33%，收在34837.71點，標準普爾500指數上漲8.11點，或0.18%，收在4515.77點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌3.15點，或0.02%，收在14031.82點，費城半導體指數上漲11.908點，或0.32%，收在3682.836點。

台股加權指數1日終場漲10.43點，收在16644.94點，成交值新台幣2809.8億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超84.42億元，其中自營商賣超31.94億元，投信買超33.22億元，外資及陸資賣超85.7億元。

在台指期淨部位，三大法人1日淨空單減少1127口成為8124口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少2345成為6106口。

本土投顧法人指出，台股近期多空震盪、量能縮小，短均線和月均線逐漸糾結，且缺乏主流股領軍，預期大盤短期在月線約16907點至半年線約16377點區間整理。

台灣證券交易所1日公布與富時國際公司合編台灣指數系列，及台灣高股息指數成分股定期審核結果，台灣50指數成分股納入智邦、光寶科、緯創、緯穎。