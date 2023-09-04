海葵侵襲 高雄輕軌停駛至9/4中午

颱風海葵帶來強風豪雨，高雄市多個區3日晚出現積淹水，前鎮區擴建路水淹48公分。高雄捷運公司表示，輕軌因風速過強，在昨晚間8時40分提早停駛，將暫停營業至4日中午12時。

高雄市昨晚間風雨漸大，強降雨造成雨水宣洩不及，鳳山區、前鎮區、小港區、鳥松區、旗津區、前金區等多區出現積淹水；其中前鎮區淹水情形較為嚴重，凱旋四路、中華五路淹水，警方到場圍起封鎖線示警；瑞北路一度水淹30公分、和豐街淹水也有40公分深。

高雄捷運公司晚間透過訊息表示，在昨晚8時40分，輕軌系統確認風速計顯示連續30分鐘瞬間風力為8級以上，依程序指示正線所有列車載客至端點站後，執行清車收車返廠。

另外，依據中央氣象局風力預報，4日超過輕軌行駛標準，輕軌全線在周一中午12時前暫停營運。高捷說明，將在4日早上11時前視風雨預報資料，宣布下午至夜間的復駛時間與營運狀況。

高雄輕軌昨晚9時42分出現異常，列車司機員在R15至R14站間時，發現列車出現聲響。高雄捷運公司表示，當下司機員立即手動緊急停車，同時間三軌電力有保護跳脫再恢復正常。此異常狀況應與颱風無關。

高捷指出，後續司機員確認列車無故障訊息，行控中心確認軌道旁設備無異常；先讓該列車慢速進入R14巨蛋站進行清車，後續列車慢速巡軌確認該段軌道無異常。該異常列車將回收機廠內後，夜間再做進一步檢查確認。