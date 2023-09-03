壽險業持有台股市值連3漲 升破1.8兆元

在AI概念股熱潮推升下，7月台股漲229.89點，壽險業持有台股市值連3個月走升至新台幣1兆8,737億元，占可運用資金配比近6%；持有國內外現金水位則連3個月下滑，7月底降至7,641億元。

金管會定期揭露金融業資金運用最新概況，其中尤以資金規模龐大的壽險業投資動向備受外界關注。

受惠AI題材推升，台股7月漲229.89點或1.35%，帶動壽險公司持有台股部位評價未實現餘額上揚；對照金管會統計，截至今年7月底止，壽險業持有台股部位已達1兆8,737億元，月增330億元或1.79%，占可運用資金比重連3個月持平於5.9%。

壽險業持有國內外現金部位則連3個月下滑，並續創至少逾2年新低，根據金管會統計，7月底壽險業持有國內外現金水位降至7,641億元，月減360億元或4.5%，反映壽險公司尋覓適當投資標的以提高資金運用效能。

壽險業整體投資配置上，仍以海外投資為最大宗，截至今年7月底止，加計國際板債及外幣保單在內，壽險業海外投資規模已達21兆9,058億元，創至少逾2年新高，月增2,463億元或1.14%，占可運用資金比重拉高至69.5%。

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