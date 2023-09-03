竊盜搶劫頻傳 美零售商一年損失945億美元

消費者辛苦因應生活成本高漲之際，美國零售業者不堪偷兒和行竊團體日益猖狂，紛紛將牙膏、巧克力、洗衣粉和除臭劑等日常用品「上鎖」。

法新社報導，零售商沃爾瑪（Walmart）與達吉特（Target）、藥妝連鎖店CVS和華爾格林（Walgreens），以及居家修繕連鎖店家得寶（Home Depot）和鞋類銷售商Foot Locker等都在最新財報中，對伴隨暴力事件的竊盜案節節上升表達擔憂。

達吉特執行長柯內爾（Brian Cornell）在另一項簡報中表示：「今年前5個月，我們商店遭遇的暴力竊盜事件，或有暴力威脅的竊盜事件，增加了120%。」

根據美國「全國零售聯盟」（National Retail Federation，NRF）2022年零售安全調查，光是2021年，全美零售商的「減損」就估計達約945億美元。

零售減損指的是因員工竊盜、外人入店行竊或管理過失等因素造成的庫存損失。

因此，業者紛紛在貨架上安裝了帶鎖的透明隔板，有時還在冰箱上掛上鎖鏈，並在走道上為員工安裝了呼叫按鈕。

沒有安全隔板保護的貨架，商品數量則不多，藉此限縮失竊商品的規模。

8月12日，高檔連鎖百貨諾斯壯（Nordstrom）加州洛杉磯一家分店，遇上約30名蒙面人「快閃搶劫」價值逾30萬美元的名牌精品，他們並對一名保全人員使用防熊噴霧。

所謂快閃搶劫，提的是指一群人衝進商店，凡觸手可及的物品全都搶走，然後快速落跑。

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