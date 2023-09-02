房地產債務危機頻爆 學者憂陸經濟硬著陸

中國疫後經濟復甦乏力，房地產指標公司又接連爆出債務危機，美國一些觀察人士越來越擔心，中國經濟將走向硬著陸。

中國房地產市場惡化、消費者支出疲軟下滑，主要機構下調今年的成長預測。近期巴克萊銀行與摩根大通分別將中國今年的經濟成長率預測下修至4.5%和4.8%。

先前中國3月發布的官方預測，今年經濟成長率約為5%。

美國之音1日報導，歐亞集團（Eurasia Group）認為，由於中共政治局會議上沒有採取更大膽的經濟舉措的訊號，中國今年經濟成長數字僅接近4%或4.5%，而不是5%，甚至存在更嚴重的放緩風險。

另亞洲協會政策研究所資深研究員馬國楠表示，全年5% 目標要達到不容易，若第三季經濟無法穩定下來，第四季的經濟就會比較難看，影響全年5%目標。

史丹福大學中國經濟與制度中心資深研究員許成鋼說，由於去年中國實際經濟增長為負數，而不是政府公布的超過3%，因此，即使今年的成長跟去年差不多，實際上的成長會很糟。

許成鋼說，中國經濟面臨的最大問題不是成長而是危機。如果爆發金融危機，那就是負成長，數字有多差要看爆發的有多嚴重。

諮詢公司榮鼎集團合夥創始人榮大聶（Daniel Rosen）則指2023年中國經濟成長可能是零，也許最多為1%或2%。

財經研究公司TS Lombard的策略師預測，中國經濟短期內不會有太大改善，明年經濟成長將保持在5%以下，這意味著經濟將陷入結構性硬著陸。

馬國楠說，中國經濟自清零政策以來走了一個W型衰退，能確定的是，未來幾年很難有一個很大的復甦、強勁的成長。

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