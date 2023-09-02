AI族群漲多後 法人:資金擬往這兩題材輪動

美國8月失業率上升，市場預期聯邦準備理事會（Fed）很快會停止升息，激勵美股主要指數多數收高。法人認為，9月蘋果即將發表iPhone 15，消費電子可望迎來新契機，台股AI族群漲多後，資金可能往蘋果概念股及軍工類股輪動。

美股道瓊工業指數1日終場上漲115.80點，或0.33%，收在34837.71點；標準普爾500指數上漲8.11點，或0.18%，收在4515.77點；以科技股為主的那斯達克指數下跌3.15點，或0.02%，收在14031.82點；費城半導體指數上漲11.908點，或0.32%，收在3682.836點。

台股1日開低走高，一度上漲近百點，越過16700點，但午後漲勢收斂，權值股台積電尾盤由紅翻黑，加權指數終場收在16644.94點，上漲10.43點，漲幅0.06%，成交值新台幣2809.8億元。台股本週上漲163.36點，週線連2紅。

永豐投顧指出，科技產業第3季旺季不旺，筆記型電腦與個人電腦（PC）庫存經過數個季度的消化，已達健康水位，但受到中國經濟疲弱及歐、美利率高掛影響，終端需求傾向保守，產業短線尚無起色。

永豐投顧表示，台股資金過度集中於人工智慧（AI）族群，短期難改慣性，預期9月主流類股仍以AI族群為主，只是籌碼已亂。9月中旬分別有蘋果新機發表及國際航太暨國防工業展，預期在AI漲多之後，資金可能往蘋概及軍工類股輪動。

統一投顧分析，美國聯準會暗示9月暫停升息後，美債殖利率創高後回檔，資金動能轉佳；AI指標股輝達（NVIDIA）釋出樂觀財測，台股相關供應鏈8月及9月營收預期樂觀，消費電子也在蘋果即將發表iPhone 15的激勵下，有望迎來新契機。

統一投顧說，台股9月行情持續看多，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會的談話鷹中帶鴿，短期擔憂聯準會繼續升息的利空出盡，加上全球IP矽智財大廠安謀（ARM）申請首次公開發行（IPO）也帶動IC設計族群人氣，台股9月到第4季展望樂觀。

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