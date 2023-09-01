全球軟板產值年減12.6% 估明年重回成長

台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科國際所近日發布「全球軟板觀測」報告指出，今年受限於高庫存和消費需求下降，全球軟板產值將下滑12.6%，落至172億美元，預估2024年可重回5.4%的成長。

報告指出，2022年全球軟板產值約為196.9億美元，較2021年稍微減少了2%，終止連續兩年的成長。今年受限於高庫存和消費需求的下降，預估全球軟板市場將下滑12.6%，為172億美元。

展望2024年，報告指出，在終端庫存調整告一段落，主要市場如手機和電腦的復甦，搭配車用軟板的需求持續增加，預估2024年全球軟板市場可重回5.4%的成長。

就廠商資金別而言，報告指出，台資仍是最大的軟板供應者，約占整體產值的41.1%，其次是日資和陸資，這三地的廠商約占了全球軟板市場的90%。

從應用面來看，報告指出，由於手機市場規模龐大，通訊類產品為軟板最大的應用市場，約占56.2%，其次是電腦應用的19.8%，以及汽車應用的13.6%。

儘管在2022年受到消費需求下滑和客戶持續庫存調整的影響，軟板的需求面臨不小的挑戰，報告指出，多數廠商仍積極規劃資本支出於高頻高速、多層和細線化、車用軟板（尤其是電池軟板）等3大發展趨勢上，進行產能擴充與技術提升，以因應未來市場需求的變化。

報告說明，為平衡地緣政治風險，供應鏈正調整為China+1的布局策略，東南亞成為企業的投資熱點，軟板產業也是如此，其中日系業者最積極，投資多集中於泰國和越南，近年來持續擴廠於手機和車載等相關產品應用；中國大陸的軟板廠商則尚未在東南亞展開相關布局。

台廠除了圓裕宣布在泰國設廠外，軟板龍頭廠臻鼎也計畫在泰國進行布局，但主要生產汽車和伺服器用的硬板；軟板基板供應商台虹也著眼於東南亞車載市場的龐大潛力，去年宣布於泰國投資，預計2024年底量產。可以預見未來5年內，東南亞PCB產值將可迎來大幅的成長。

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