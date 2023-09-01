被質疑拿上億補助 進口蛋業者喊冤

近日有媒體報導，有進口蛋商拿了政府補貼新台幣1億多元。被指涉的業者、超思公司負責人秦語喬今天出面否認有拿到政府補助，「政府補助有這麼好拿嗎？什麼1億多？半毛錢也沒拿到」。

農業部昨天發布新聞稿澄清，近日有報導指進口雞蛋疑補貼特定進口商，這些未經查證的報導，特此鄭重說明，政府吸收的是進口蛋到岸價格與國內產地價差額、關稅等，全民是得利者，而非補助業者。

其中1家設立於高雄的進口商超思公司，被媒體報導指拿了1億多元的政府補助。公司負責人秦語喬今天接受中央社電話訪問表示，根本沒有拿到政府補助，「政府補助有這麼好拿嗎？什麼1億多？半毛錢也沒拿到」。

秦語喬說，自己有進口日本蛋經驗，也有巴西的管道，去年成立超思公司從巴西進口雞蛋，交給中央畜產會。用意只是想幫忙政府，卻被未經求證亂傳公司拿了1億多補助，感到無奈又委屈，「根本沒有的事，我不想再說了！」

高雄市衛生局向中央社記者表示，超思公司是合格登錄的食品業者，專案進口的蛋品，邊境採逐批檢驗，查驗合格才會准予進口，食藥署也不會再通知地方衛生局做後市場監測。

高雄市衛生局表示，超思公司專案進口蛋品提供給中央畜產會做產銷調節。進口商自然要符合農業部要求的要件，才會作為中央畜產會委託的進口商。