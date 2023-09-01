海葵海警下午至晚間發布 估明清晨陸警

中央氣象局觀測，輕度颱風海葵持續增強並朝台灣接近，預計今天下午至晚間發布海上颱風警報，明天清晨發布陸上警報。

根據氣象局最新颱風消息，目前海面上有3個颱風，第11號輕度颱風海葵，清晨2時中心位於台北東南東方960公里海面上，以每小時19公里向西北西移動，上午就會增強為中度颱風。

氣象局預估，明天下午及3日，是海葵影響台灣最明顯的時候，對台灣北部及東半部構成威脅，明天開始也會為基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及馬祖帶來長浪，沿海浪高可達3公尺以上。

氣象局將在今天下午至晚間發布海葵海上颱風警報，預計明天清晨發布陸上颱風警報；不過，海葵路徑仍有不確定性，氣象局認為，海葵影響台灣的程度有變數。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，最新氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，海葵緩慢增強中，3日中心登陸台灣東北部，繼續向福建前進；不確定範圍涵蓋大部分台灣，顯示路徑還有變化，應密切觀察。

氣象局提醒，明天及3日適逢年度大潮，新北至台南及澎湖沿海在漲潮期間，沿海低窪地區應注意海水倒灌及局部淹水。

氣象局預報，今天白天各地降雨機率偏高，桃園以北及東半部有不定時短暫陣雨，且雨勢愈晚愈明顯，新竹以南有局部短暫陣雨，午後降雨較明顯；明天及3日，受海葵外圍環流影響，各地有局部短暫陣雨，北部及東北部山區有大雨或局部豪雨。

至於另2個颱風，氣象局觀測，第9號颱風蘇拉已減弱為中度颱風，凌晨位於鵝鑾鼻西方410公里海面上，向西北西轉西行進，逐漸遠離台灣，今天仍會帶來強風和長浪；第12號輕度颱風鴻雁在台北東方超過3000公里海面上，向西北移動，因距離遙遠，對台灣天氣無直接影響。