廣達擴展加州足跡 灣區租下逾4千坪用地

舊金山商業時報報導，位於加州佛利蒙特的廣達電腦租下一座商業園區的製造用地，擴展足跡。

舊金山商業時報（San Francisco Business Times）引述涉及交易的知情人士消息指出，廣達電腦於舊金山東灣佛利蒙特（Fremont）的Pacific Commons South商業園區，租下逾16萬平方英尺（約4497坪）用地。

由於廣達為蘋果筆記型電腦主要組裝廠，消息引發當地財經媒體關注。舊金山商業時報未取得廣達和該園區開發商Overton Moore Properties的回應。

廣達1998年立足佛利蒙特市，舊金山商業時報指出，2014年廣達於此地區占地一度超過100萬平方英尺，近期新租用地原本由薩那生物科技（Sana Biotechnology）承租，公司為削減成本後來撤出，由開發商租給廣達。

Pacific Commons South商業園區共計170萬平方英尺，負責租賃的Overton Moore Properties和商用地產顧問世邦魏理仕（CBRE）表示，園區出租率達100%。

佛利蒙特是許多國際大廠的基地，包括華碩電腦、電動車品牌特斯拉（Tesla）和Lucid Group。

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