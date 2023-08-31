進口蛋遭疑補貼特定對象 農業部回應了

農業部今天表示，近日有報導指進口雞蛋疑補貼特定進口商，這些未經查證的報導，特此鄭重說明，政府吸收的是進口蛋到岸價格與國內產地價差額、關稅等，全民是得利者，而非補助業者。

農業部畜牧司發布新聞指出，今年農曆年後因應氣候與疫病影響，加上全球高病原性禽流感疫情擴散、俄烏戰爭，造成國際飼料價格大漲，國內雞蛋生產不足，消費者買不到雞蛋，又衍生黑市價格高漲，引發民怨，所以實施專案進口政策，從12國輸入，以供應需求。

畜牧司指出，針對專案進口雞蛋，近日傳出許多未經查證的報導，所以鄭重說明，專案進口雞蛋不是補助給特定進口貿易代理商，而是吸收進口蛋到岸價格與國內產地價差額、關稅等費用，全民為最大得利者。

關於執行流程，畜牧司說，專案進口雞蛋透過財團法人中央畜產會或畜產會委託的進口商進口，以到岸價格向進口商取得雞蛋，再以國內產地價格調度供應給加工或洗選業者，進口雞蛋價格差額、關稅等費用由政府吸收，並沒有補助貿易代理商等情事。

進口雞蛋調度給洗選業者洗選包裝分級後，畜牧司說，接著就供應超市、超商、量販店等通路，以其牌價販售，提供消費者有平價雞蛋可以選購、確保各零售通路雞蛋供應無虞。

至於政府吸收價差的經費來源，農業部說明，農業發展基金的用途包含「辦理農業產銷調節所需之支出」，因此依據「農業發展基金收支保管及運用辦法」第5條第1項第4款編列經費。

農業部重申，進口雞蛋可以緩解國內雞蛋需求，讓產業有時間喘息、調整、淘汰老母雞，以健全產業發展，使用農發基金支應進口雞蛋的價差吸收，一切合法。

為健全蛋雞產業，除了辦理專案進口，農業部補充，過去即已提供蛋雞農禽舍改建的政策性農貸，以低利貸款協助禽舍改建，民國111到114年將投入新台幣約44億元補助禽舍改建升級、智慧省工設施設備、建置冷藏（凍）庫與冷藏（凍）車廂等冷鏈設施設備，也推動污染防治淨零循環永續等轉型相關計畫。