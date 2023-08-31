蘇拉海警估晚間解除 海葵9/1接力海警

氣象局持續發布強颱蘇拉海上颱風警報，蘇拉強度有稍減弱且暴風圈縮小的趨勢，有機會今晚之前解除海警；而輕颱海葵持續增強並接近台灣北部海面，不排除明天白天發布海葵海警。

中央氣象局持續發布強烈颱風蘇拉海上颱風警報，包括台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局指出，蘇拉上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約300公里海面上，以每小時9轉12公里速度，向西北轉西北西進行；中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑200公里。

氣象局預報員伍婉華在颱風記者會中表示，蘇拉強度有稍減弱且暴風圈縮小的趨勢，若移動方向如預測，可能會在今天晚間解除海警，但若減弱的速度加快，不排除會提早解除。

然而，伍婉華提到，輕颱海葵未來會持續增強，可能在明天下半天達中颱強度，海葵目前位置約在台北東南東方1320公里海面上，9月2、3日移動到台灣北部海面後再北轉，因此不排除明天白天會發布海葵的海上警報。

伍婉華表示，明天海葵外圍環流就會影響台灣的天氣，明晚至9月2日是最接近台灣的時候，對北部、馬祖影響明顯，基隆北海岸、綠島、蘭嶼可能有長浪；然而目前海葵移動還有南北偏移的可能，需要持續觀察。

伍婉華指出，蘇拉外圍環流帶來一波一波的降雨，今天台東、恆春留意豪雨，宜蘭、花蓮及新北、屏東有局部大雨發生。另外颱風外圍環流沉降影響，今天白天桃園至台中地區可能有局部攝氏36度以上高溫。

另外，馬祖有9至10級強陣風，恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門及高屏、新竹以北沿海空曠地區有8至9級強陣風。

伍婉華提醒，台灣附近海面及巴士海峽風浪偏大，尤其恆春半島及南部沿海有4公尺以上浪高，台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生；適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。