MSCI調整盤後生效 台股提防尾盤震盪

美股主要指數30日收漲，道瓊上漲37.57點，那斯達克揚升75.55點。法人表示，指數編纂公司MSCI（明晟）季度調整結果將於今天台股收盤生效，應提防尾盤劇烈震盪。

美國經濟數據降溫，市場認為可能鼓勵聯邦準備理事會（FED）停止進一步升息，美股30日收高。道瓊工業指數上漲37.57點或0.11%，收34890.24點。標準普爾500指數上揚17.24點或0.38%，收4514.87點。那斯達克綜合指數揚升75.55點或0.54%，收14019.31點。費城半導體指數上升14.35點或0.40%，收3643.92點。

國內外產業訊息方面，蘋果（Apple）公司向媒體發出邀請函，確定今年秋季發表會於美國西岸時間9月12日上午10時（台灣時間9月13日凌晨1時）舉行。分析師預期，屆時將會發表iPhone 15系列手機，可能還帶來Apple Watch Series 9智慧手錶等新品。

工研院產科國際所（IEK）預估，印刷電路板（PCB）產業下半年復甦，最看好車用電子成長，汽車市場將為今年重要動能，預估車用PCB產值可年成長14.9%。

電腦品牌廠華碩宣布，搭載最新NVIDIA L40S GPU（繪圖處理器）的ESC8000和ESC4000伺服器即日起開放下單，有望推升人工智慧（AI）伺服器動能，朝向未來5年伺服器營收成長5倍目標邁進。

中鋼董事長翁朝棟表示，中國經濟不振，鋼鐵業面臨低價產能外溢，市場供過於求影響整體鋼價，因此需朝高值化精緻鋼廠前進。

法人表示，MSCI季度調整結果將在今天收盤生效，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重分別下調至15.40%、17.67%，在全球市場指數權重維持1.65%，應提防尾盤劇烈震盪。