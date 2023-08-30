顧客控華堡太小 美法官裁漢堡王須面臨訴訟

美國1名法官駁回漢堡王（Burger King）提出的撤銷訴訟請求，該訴訟指稱漢堡王在呈現華堡時，外觀看起來要比實際尺寸大，欺騙了飢餓的顧客。

路透社報導，邁阿密的地方法官阿特曼（Roy Altman）表示，漢堡王必須針對一項指控進行辯護，該指控宣稱漢堡王在店內菜單上對華堡的描繪，誤導理性顧客，形成違約。

在擬議的集體訴訟中，顧客指控漢堡王在呈現漢堡時，餡料「溢出麵包」，使漢堡看起來比該連鎖店提供的漢堡大35%，所含肉量是其2倍多。

屬於「餐飲品牌國際公司」（Restaurant Brands International）的漢堡王反駁說，它並未被要求提供「與圖片一模一樣」的漢堡，但法官表示，應是由陪審員「告訴我們，理性民眾會如何看待」。

阿特曼在25日公布的裁決中，也允許顧客提出基於疏忽與不當得利的控訴。

漢堡王今天在聲明中表示，「原告的主張是錯的」，「我們廣告中描繪的火烤牛肉排，與我們為全國客人提供的數百萬份華堡中使用的肉排相同」。

路透社未能立即聯繫到原告律師發表評論。稍早促成和解的努力被證明並未成功。

麥當勞（McDonald’s）和溫蒂（Wendy’s）正在紐約布魯克林（Brooklyn）聯邦法庭針對類似訴訟進行辯護。原告律師昨天引用阿特曼法官的意見，證明讓該案繼續審理是合理的。

百勝國際餐飲集團（Yum Brands）旗下的連鎖速食餐廳塔可鐘（Taco Bell）上個月在布魯克林法院被訴，原因是其銷售的捲餅（Crunchwraps）和墨西哥披薩的餡料，僅為廣告宣傳的一半。

這些訴訟每起都尋求至少500萬美元（約新台幣1億6,062萬元）的損害賠償。