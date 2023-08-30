陸房產供應商被開發商拖累 積欠貸款至少12兆

中國房產開發商債台高築還款難拖累供應商，紐約時報29日報導，整體而論，中國房產業供應商待償貸款總額至少3900億美元（約新台幣12兆4200億元），並說這只是保守估計，實際恐不僅於此。

報導指出，由於中國監管機構打房使得經濟放緩，加速房地產業的危機蔓延擴散，拖累原受惠於房市榮景的油漆工、水泥業者、建商與仲介等供應商，他們是房地產業的重要組成，卻不是債台高築開發商優先還款對象。

像是蘭明強（音）經營的公司專替建築工地張羅圍欄和看板，因驚爆財務危機的開發商碧桂園欠他人民幣15萬元（下同，約新台幣65萬元），導致兒子讀初一學費無著，無奈放棄生意離開老家重慶到鄭州賣小吃。

廖紅梅（音）10年前開公司，藉由替恆大集團在江蘇的售樓處提供營銷及裝修服務而飛黃騰達，但自從恆大爆雷後欠她490萬討不回，對簿公堂多年雖然勝訴但對方還是不打算還，廖紅梅也無計可施。

她怨嘆，像她這種規模的企業可能永遠也拿不回欠款，「我們最終端的供應商，沒有話語權」。

劉耀南（音）的遭遇也是如此，他本來在廣東做房仲，去年只拿到平時傭金的3/4，還有5萬6000元的報酬沒到手，但他不太相信碧桂園會付清，因多次致電投訴，對方登記案由後就沒下落。

他說：「對於房地產仲介來講，也是不合理的，因為一旦一個開發商爆雷，它首先保護的是購買者，其他的材料商、代理銷售商、工程方，基本拿不到錢。」

經濟研究機構「龍洲經訊」（Gavekal Dragonomics）發布的數據顯示，整體而論，中國房產供應商積欠的貸款至少3900億美元，「這還只是保守估計，實際數字可能更大」。

就在碧桂園爆發財務危機後，華爾街日報、香港經濟日報本月初報導，中國房地產最苦時候可能還沒到，並引述不動產分析機構克而瑞數據，今年7月中國百大房產開發商的合約銷售額年減33%，僅碧桂園年減高達60%。

與此同時，由北京當局發布的數據顯示，中國房市仍持續不見底的低迷。

中國國家統計局上月15日公布，6月70個大中城市新房價格比5月降0.06%，至於6月中古屋的價格也降了0.44%，這是官方今年首次公布，承認房價不振的數據，顯示支撐中國經濟的房市面臨嚴峻挑戰。

之後國家統計局本月再發布70個城市的房價，當中49個城市新建商品住宅售價指數下降，較6月再增11城。