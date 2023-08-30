蘇拉逼近屏花東防大雨 桃園至高雄防高溫

氣象局今天持續發布強颱蘇拉陸警，屏東、恆春半島需加強戒備，花東、蘭嶼綠島、恆春半島地區需防大雨；西半部桃園自高雄則要留意攝氏36度以上高溫。

中央氣象局持續針對強烈颱風蘇拉發布海上陸上颱風警報，今天上午6時中心位置在鵝鑾鼻南南東方約210公里海面上，以每小時13公里速度，向西北西進行；中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，七級風平均暴風半徑180公里。

氣象局預報員林秉煜在颱風記者會中表示，預估今天中午前後暴風圈會籠罩屏東、恆春半島陸地，陸上警戒區域為屏東、恆春半島；海上警戒區域為台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面等。

林秉煜指出，輕颱海葵與蘇拉目前相距約1400至1600公里，預估海葵9月1、2日會到琉球附近海面，與蘇拉的相互影響還要持續觀察；另外，昨天深夜在菲律賓東方遠海則有一個熱帶性低氣壓生成，距台遙遠，目前對台灣沒有直接影響。

林秉煜表示，蘇拉颱風外圍環流影響，今天花東地區、蘭嶼、綠島及恆春半島要留意局部大雨發生；北部、西半部地區降雨較零星，桃園以南到高雄地區，可能還有36度以上高溫。

另外，林秉煜說，蘭嶼、綠島、恆春半島及東南部沿海空曠地區今天將有9至10級強陣風，新竹以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。

林秉煜提醒，今天東南部、恆春半島及南部沿海將有6公尺以上浪高，台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，浪高可能達3公尺以上；另外適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。