蘇拉接近 台東山區雨量單日估300毫米

氣象局預估，今天中午前後強颱蘇拉暴風圈將接觸恆春半島、屏東陸地，預測未來24小時平地雨量以恆春半島150毫米至250毫米最多，山區雨量則是以台東縣200毫米至300毫米最多。

中央氣象局持續針對強烈颱風蘇拉發布海上陸上颱風警報，陸上警戒區包含屏東、恆春半島；海上警戒區為台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

根據氣象局風雨預報，預測自今天上午8時起未來24小時雨量，平地部分以恆春半島150至250毫米最多，其次是台東縣100至190毫米、花蓮縣80至150毫米，新北、蘭嶼約在80毫米以下，其他各地區都在50毫米以下。

山區部分，以台東縣200至300毫米最多，其次為屏東縣150至250毫米、花蓮縣80至150毫米、高雄市80至100毫米，其他各地多在50或80毫米以下。

總雨量部分，預測自8月29日凌晨零時至9月2日凌晨零時，平地雨量最大地區為台東縣200至400毫米，其次為花蓮縣、恆春半島200至350毫米；蘭嶼、綠島為150至250毫米；高雄、屏東、宜蘭為100至200毫米。

山區總雨量同樣以台東縣最高，達400至600毫米，其次為花蓮縣250至450毫米、屏東縣200至350毫米；高雄、宜蘭為150至300毫米；南投為150至250毫米；雲嘉南山區則是100至200毫米。

風力部分，預測今天恆春半島、蘭嶼、綠島平均風約6至7級，陣風可達9至10級；台東平均風力約5至6級、陣風8至9級；金門陣風為7至8級、馬祖達8至9級；新竹、桃園、新北等地區也會出現7至8級陣風。