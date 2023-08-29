金流平台爆漏洞 綠界：已緊急修改

串流娛樂平台17LIVE聲稱第三方支付業者綠界科技金流平台出現漏洞，導致多筆客戶交易資料遭竄改。綠界表示，接獲17LIVE通知後已緊急修改，後續未再發生類似情形；17LIVE表示，將提告要求返還千萬欠款。

綠界今天發布重大訊息說明，7月25日接獲17LIVE詢問撥款事宜，於當天查詢交易情況後，緊急加強修改程式邏輯判斷，並於後續與17LIVE共同決定報請警察單位協助調查。

綠界表示，依據公司內控管理辦法，上述程式邏輯瑕疵，非屬綠界核心系統，且僅有此個案發生，判斷非屬重大資安事件，並非如17LIVE所述未遵守法令規定發布重大訊息。

綠界指出，7月25日接獲通知後已緊急修改完畢，後續未再發生類似情形。經全面徹查後，僅17LIVE有相關問題，並未影響其他會員權益，綠界將積極與17LIVE商討後續事宜。

17LIVE發出聲明回應，綠界交易系統出現失誤卻渾然不知，直到17LIVE今年7月發現前月帳款有誤、要求對帳後，竟陸續發現多月均出現短收差異，累計金額逾千萬元，問題交易筆數超過400多筆，異常時間長達一年以上；經多次協商，綠界推稱遭駭客入侵竄改資料，非綠界平台責任，無法履約。

17LIVE指出，事後綠界僅進行報案，始終迴避雙方契約責任，不願付清積欠逾千萬元的帳款。17LIVE為維護權益，將向法院對綠界提起訴訟，要求綠界儘速履行合約，同步示警金融市場失序。

17LIVE表示，線上金流已成為日常慣用管道，呼籲大眾對於自身交易安全應提高警覺，政府相關單位也能正視金流系統與服務業者的態度與專業能力，給予業者最嚴謹的要求與規範，勿枉勿縱，避免線上系統成為不肖業者與犯罪者的媒介。