金正恩指朝鮮半島水域有核戰風險

北韓官媒今天報導，領導人金正恩要求加強北韓海軍軍力，並指責美國將朝鮮半島附近水域變成「最不穩定水域，有發生核戰的危險」。

北韓中央通信社（NCNA）報導，金正恩在海軍紀念日談話表示，美國、日本和南韓等「黑幫老大」宣布了要定期舉行聯合軍演。他這顯然是指3國領袖本月18日於美國馬里蘭州大衛營（Camp David）舉行的峰會。

美國、南韓和日本3國領袖在這場首次單獨舉行的聯合會談中，同意深化軍事和經濟合作，尋求團結一致以因應日增的中國勢力和北韓核威脅。

報導引述金正恩說：「由於美國和其他敵對勢力魯莽的對抗舉動，朝鮮半島海域已淪為世界上最大的戰爭裝備集中地、最不穩定的水域，有發生核戰的危險。」

南韓與美國上週展開「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）年度夏季軍演，旨在加強聯合行動以因應北韓核子和飛彈威脅。而平壤長久以來一向譴責這類演習是戰爭的預演。

金正恩表示，北韓海軍必須保持戰備狀態，即「持續的戰鬥警戒狀態」，並且要求「徹底」實現武器裝備現代化。

北韓中央通信社報導說：「金正恩強調，北韓海軍將成為國家執行戰略任務、核子嚇阻力量的一部分。」