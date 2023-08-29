分析：i15 Pro Max訂單比重最高上看4成

蘋果iPhone 15系列備貨狀況受矚目，國外科技網站預期iPhone 15系列本周開始量產，分析師預期蘋果看好高階iPhone 15 Pro Max獨具潛望式鏡頭功能帶動出貨，訂單比重上看4成，法人預期，鴻海將占Pro Max機種大部分組裝量。

市場預期蘋果（Apple）將在9月中旬發表iPhone 15系列，相關備貨狀況受矚目，天風國際證券分析師郭明錤今天在原名推特（Twitter）的個人社群平台X上貼文預期，售價最高的高階版iPhone 15 Pro Max，占iPhone 15系列訂單比重約35%至40%，是iPhone 15系列占比最高的機種。

郭明錤並預期，iPhone 15 Pro Max下半年出貨量，也會比上一年同期iPhone 14 Pro Max出貨量成長10%至20%。

他分析，iPhone 15 Pro Max是iPhone 15系列獨具潛望式鏡頭功能的機種，iPhone 15 Pro Max預期比重最高且出貨量年增，代表蘋果樂觀看待潛望式鏡頭功能賣點。

韓國科技媒體The Elec日前也引述消息人士報導，今年iPhone 15高階機種包括iPhone 15 Pro和Pro Max系列比重合計約65%，其中iPhone 15 Pro Max產量估3180萬支，占今年下半年iPhone 15系列產量估8630萬支比重約36%至37%區間，這與郭明錤的預估比重相仿。

不過市場傳出由於潛望式鏡頭製造難度高，可能導致iPhone 15 Pro Max出貨遞延數週，國外科技網站MacRumors和9to5Mac今天分析，儘管可能有部分供應鏈受限變數，但蘋果已掌握狀況，預期iPhone 15系列本周進入量產階段，iPhone 15 Pro Max仍可與同系列其他機種一併供貨。

9to5Mac預估，今年底iPhone 15出貨量約8000萬支，預期明年度出貨量約2.5億支。

觀察iPhone 15系列組裝供應鏈，外資法人評估鴻海集團在iPhone 15、iPhone 15 Pro和Pro Max仍有大部分組裝量，中國立訊切入iPhone 15/15 Plus及Pro Max機種，和碩組裝部分iPhone 15 Plus和Pro機種，緯創組裝部分iPhone 15。