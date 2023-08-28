離岸風電3-1期簽約將截止 CIP提交10億履約保證

離岸風電區塊開發3-1期行政簽約簽署30日截止，哥本哈根基礎建設基金（CIP）渢妙離岸風場宣布，已在今天提交總額新台幣10億元的銀行履約保證函正本至經濟部及能源局，完備行政契約簽署申請程序。

CIP透過新聞稿表示，渢妙風場於第三階段首輪選商獲排序第一位，在財務能力、技術實力、以及國產化程度均贏得最高評價。渢妙風場兩年來積極與具綠電需求企業進行企業購售電合約（CPPA）協商，目前進展堪為正面。

另外，渢妙風場主要供應鏈採購合約完整度高，對計畫成本支出、零組件製造及風場施工期程掌握度高，CIP對於渢妙風場2027年如期併網深具信心。

為訴求開發程序的公平性，CIP呼籲政府於30日行政契約簽署申請截止後，立刻釋出第一期未簽約風場容量。

針對3-2期選商規則制定，CIP也呼籲政府按往例循正式管道與業界進行充分討論，包括召開正式意見諮詢會議、採納書面提交的具體建言等，以減少不必要的揣測與推論，有損產業意見整合。

CIP表示，期待藉由率先完成行政契約簽署，力挺台灣能源轉型政策，與政府、本土供應鏈、綠電企業用戶和融資機構共同成就全球首座透過CPPA售電模式、且大規模落實國產化的離岸風場。